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شاهد.. "المرور" يُدخل إشارة "البدر" في نظام الرصد الآلي

بعد التجاوزات التي رُصِدت حولها

شرعت شعبة السلامة المرورية بإنشاء نظام الرصد الآلي لإشارة البدر، والممتدة إلى مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة بشارع العسكر، وذلك بعد التجاوزات التي رُصِدت حولها، حيث وثقت "سبق" عدداً من المقاطع والمناشدات بتكثيف وجود دوريات المرور في أوقات الذروة.

وبدأت شعبة السلامة المرورية بمرور العاصمة المقدسة، بوضع التمديدات الأرضيّة والأعمدة؛ لتركيب نظام الرصد الآلي، والذي سيقضي على مخالفة السرعة وقطع الإشارة في الموقع، وبذلك تكون أغلب إشارات الشراع المرورية تحت نظام الرصد الآلي، وتبقى إشارة شارع القادسية "صقر قريش" وتعد الأكبر محيطاً في مخططات الشرائع، ما زالت تخضع يومياً لوجود دورية مرور على مدار 24 ساعة؛ لضبط الحركة وخصوصاً أوقات الذروة.

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شاهد.. "المرور" يُدخل إشارة "البدر" في نظام الرصد الآلي
سبق

شرعت شعبة السلامة المرورية بإنشاء نظام الرصد الآلي لإشارة البدر، والممتدة إلى مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة بشارع العسكر، وذلك بعد التجاوزات التي رُصِدت حولها، حيث وثقت "سبق" عدداً من المقاطع والمناشدات بتكثيف وجود دوريات المرور في أوقات الذروة.

وبدأت شعبة السلامة المرورية بمرور العاصمة المقدسة، بوضع التمديدات الأرضيّة والأعمدة؛ لتركيب نظام الرصد الآلي، والذي سيقضي على مخالفة السرعة وقطع الإشارة في الموقع، وبذلك تكون أغلب إشارات الشراع المرورية تحت نظام الرصد الآلي، وتبقى إشارة شارع القادسية "صقر قريش" وتعد الأكبر محيطاً في مخططات الشرائع، ما زالت تخضع يومياً لوجود دورية مرور على مدار 24 ساعة؛ لضبط الحركة وخصوصاً أوقات الذروة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
07:57 PM

شاهد.. "المرور" يُدخل إشارة "البدر" في نظام الرصد الآلي

بعد التجاوزات التي رُصِدت حولها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
9
3,179

شرعت شعبة السلامة المرورية بإنشاء نظام الرصد الآلي لإشارة البدر، والممتدة إلى مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة بشارع العسكر، وذلك بعد التجاوزات التي رُصِدت حولها، حيث وثقت "سبق" عدداً من المقاطع والمناشدات بتكثيف وجود دوريات المرور في أوقات الذروة.

وبدأت شعبة السلامة المرورية بمرور العاصمة المقدسة، بوضع التمديدات الأرضيّة والأعمدة؛ لتركيب نظام الرصد الآلي، والذي سيقضي على مخالفة السرعة وقطع الإشارة في الموقع، وبذلك تكون أغلب إشارات الشراع المرورية تحت نظام الرصد الآلي، وتبقى إشارة شارع القادسية "صقر قريش" وتعد الأكبر محيطاً في مخططات الشرائع، ما زالت تخضع يومياً لوجود دورية مرور على مدار 24 ساعة؛ لضبط الحركة وخصوصاً أوقات الذروة.

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