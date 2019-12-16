"مُساند" في نوفمبر: 54% من طلبات الاستقدام "للعاملة المنزلية"

البرنامج كشف أن الجنسية الفلبينية تُعد من أكثر الجنسيات طلبًا عليها

أصدر برنامج "مُساند" النشرة الدورية الشهرية للبرنامج والتي تتضمن أرقاماً ومؤشرات عن حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تفاصيل عن متوسط المدد الزمينة لأفضل مكاتب الاستقدام، وآلية تعاملها مع الطلبات الواردة إليها، ومتوسط التكلفة المادية لأقل المكاتب خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال البرنامج: 54% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلة، فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 28%، وعامل منزلي بنسبة 16%، ومثلت 2% مهناً أخرى متعلقة بهذا القطاع.

وأضاف: الجنسية الفلبينية تُعد من أكثر الجنسيات طلباً في قطاع العمالة المنزلية، بنسبة تتجاوز 23%، تليها الجنسية البنجلاديشية بـ 22%، ثم الأوغندية 11%، والهندية 10%، وتوزعت النسبة المتبقية، أي ما يُمثل 34% على عدد من الجنسيات المختلفة.

وبحسب النشرة الشهرية لـ"مُساند" فقد بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من دولة أوغندة 6998 ريالًا، و7800 ريال للاستقدام من دولة كينيا، ولدولة بنجلاديش بنحو 9800 ريال، في حين بلغت تكلفة الاستقدام من الفلبين 13.900 ريال، وسيريلانكا بمبلغ 14 ألف ريال، والهند 16 ألف ريال، أما فيتنام فقد قاربت على 18 ألف ريال.

وسجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلاً يتراوح بين 20 وحتى 23 يوماً لإكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.

يذكر أن برنامج "مُساند" يُصدر بشكل شهري نشرة دورية يقدم من خلالها أحدث الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع استقدام العمالة المنزلية.

ويتيح البرنامج من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني.

كما يتيح من خلال البوابة معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تُقدم العديد من العروض لعملائها.

ويمكن الاستفادة خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar