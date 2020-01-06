الأمطار ترسم لوحة جمالية وتنعش أجواء المنافسة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل‎

تنافس 27 مالكاً في مسابقات "سيف الملك" لفئة المجاهيم والأصايل والمهجنات

شهدت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأحد، هطول أمطار غزيرة أبهجت المتنافسين والزوار، ورسمت لوحة جمالية امتزجت فيها الطبيعة الخلابة مع عبق الموروث الشعبي على أرض المهرجان.





وتفصيلاً، حرص القائمون على المهرجان بتوفير وسائل الحماية من الأمطار للجان التحكيم والعاملين بالميدان، ووضح الاستعداد المسبق الكبير لنادي الإبل في توفير كافة وسائل السلامة للجماهير والزوار مع تقلبات المناخ، وتحرص إدارة نادي الإبل على متابعة حالة الطقس بصورة دقيقة، الأمر الذي انعكس بشكل مميز على سير المهرجان وعدم تأثره بالعوامل الطبيعية.

وواصل المهرجان فعالياته بتنافس 27 مالكاً في مسابقات "سيف الملك لفئة المجاهيم، والأصايل والمهجنات"، وسط حضور جماهيري كبير حرص على مشاهدة عرض المنقيات والاستمتاع بالأجواء الماطرة الجميلة.