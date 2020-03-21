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إيطاليا تسجل اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

حصيلة الوفيات تصل إلى 4825 حالة

أعلنت إيطاليا اليوم تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4825 وفاة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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إيطاليا تسجل اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت إيطاليا اليوم تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4825 وفاة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:11 PM

إيطاليا تسجل اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

حصيلة الوفيات تصل إلى 4825 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيطاليا اليوم تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4825 وفاة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.

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