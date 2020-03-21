أعلنت إيطاليا اليوم تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4825 وفاة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.
إيطاليا تسجل اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
حصيلة الوفيات تصل إلى 4825 حالة
أعلنت إيطاليا اليوم تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4825 وفاة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
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إيطاليا تسجل اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-21
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:11 PM
إيطاليا تسجل اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
حصيلة الوفيات تصل إلى 4825 حالة
أعلنت إيطاليا اليوم تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4825 وفاة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.
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