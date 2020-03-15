ارتفاع عدد إصابات كورونا بالجزائر إلى 45 حالة و3 وفيات

"جراد": اتخاذ الإجراءات بكل المستشفيات للتصدي لانتشار الفيروس

أعلنت السلطات الجزائرية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء العالمي كورونا إلى 45 حالة.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم الأحد، في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة: إنه "تم تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و3 وفيات على المستوى الوطني".

وأكد "جراد" وفقًا لجريدة "النهار" المحلية، أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على مستوى كل المستشفيات للتصدي لانتشار هذا الفيروس".

وأضافت الصحيفة أن "جراد" أكد في حديثه قائلًا: "يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع المعدات اللازمة متوفرة"؛ مشيرًا في السياق ذاته إلى أنه "وصلت يوم أمس السبت طائرة محملة بالمواد من الإمارات".

وأردف المسؤول الجزائري أنه "سيتم استيراد المعدات الطبية أيضًا من فرنسا".

وكشف عن أن "الجزائر خصصت ما قيمته 400 مليار سنتيم؛ من أجل اقتناء كل المعدات الطبية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا".

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، قد دعا أمس السبت، المواطنين إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى.