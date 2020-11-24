ومن مميزات هذه التقنية ‏التقليل من نسبة رجوع الدوالـي وحــدوث مضاعفات بعد العملية مثل تكـون القيلة المائية وضمور الخصية.

وتـتـم العمليـة كجراحة اليـوم الواحد ويخرج بعدها المريض في اليوم نفسه.

وتعد هذه الـتـقنية من أحــــدث وآمــن الـتــقنـيـات فــــي مـجـــال جراحة الذكورة والعقم ودوالي الخصية ويـتـم عملهـا عـــن طـريـق شـق جــراحــي بسيط ثم استخدام الـميكــروسكــوب.

أجــرى فريق طبي فـي مستشفـى الملك خـالـد في الخرج عملية نوعية ناجحة تعـد الأولـى في محـافظة الخرج، وذلك لعلاج دوالي الخصية بـ "الميكروسكوب الجراحي".

نجاح أول عملية بالميكروسكوب الجراحي في مستشفى الملك خالد بالخرج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-24 أجــرى فريق طبي فـي مستشفـى الملك خـالـد في الخرج عملية نوعية ناجحة تعـد الأولـى في محـافظة الخرج، وذلك لعلاج دوالي الخصية بـ "الميكروسكوب الجراحي". وتعد هذه الـتـقنية من أحــــدث وآمــن الـتــقنـيـات فــــي مـجـــال جراحة الذكورة والعقم ودوالي الخصية ويـتـم عملهـا عـــن طـريـق شـق جــراحــي بسيط ثم استخدام الـميكــروسكــوب. وتـتـم العمليـة كجراحة اليـوم الواحد ويخرج بعدها المريض في اليوم نفسه. ومن مميزات هذه التقنية ‏التقليل من نسبة رجوع الدوالـي وحــدوث مضاعفات بعد العملية مثل تكـون القيلة المائية وضمور الخصية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 01:00 PM

نجاح أول عملية بالميكروسكوب الجراحي في مستشفى الملك خالد بالخرج من مميزاتها التقليل من نسبة رجوع الدوالـي وحــدوث مضاعفات





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أجــرى فريق طبي فـي مستشفـى الملك خـالـد في الخرج عملية نوعية ناجحة تعـد الأولـى في محـافظة الخرج، وذلك لعلاج دوالي الخصية بـ "الميكروسكوب الجراحي".

وتعد هذه الـتـقنية من أحــــدث وآمــن الـتــقنـيـات فــــي مـجـــال جراحة الذكورة والعقم ودوالي الخصية ويـتـم عملهـا عـــن طـريـق شـق جــراحــي بسيط ثم استخدام الـميكــروسكــوب.

وتـتـم العمليـة كجراحة اليـوم الواحد ويخرج بعدها المريض في اليوم نفسه.

ومن مميزات هذه التقنية ‏التقليل من نسبة رجوع الدوالـي وحــدوث مضاعفات بعد العملية مثل تكـون القيلة المائية وضمور الخصية.