النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"توكلنا": 3 خطوات تتيح للمستفيد معرفة متطلبات السفر الصحية لأي دولة

يوضح الشروط المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا

نشر التطبيق الرسمي والمعتمد في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا "توكلنا"، كيفية استعلام المستفيد عن متطلبات السفر الصحية المتعلقة بكوفيد-19 لكل دولة قبل السفر إليها.

وأوضح حساب "توكلنا" أنه يمكن للمستفيد بالإضافة للاطلاع على متطلبات السفر، استعراض تفاصيل الاشتراطات الصحية المتعلقة بالفيروس (كوفيد-19) لكل دولة من خلال ثلاث خطوات من داخل التطبيق.

وأضاف أنه بعد الدخول على التطبيق يتم اختيار خدمة "متطلبات السفر الصحية" من خدمات السفر في صفحة الخدمات، ثم اختيار الدولة المراد الاستعلام عنها من القائمة أو تحديدها على الخريطة، وأخيرًا عرض تفاصيل متطلبات وشروط السفر الصحية للدولة، مثل: فحص كورونا (PCR) أو لقاح كورونا وغيرها من المتطلبات.

توكلنا كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"توكلنا": 3 خطوات تتيح للمستفيد معرفة متطلبات السفر الصحية لأي دولة
سبق

نشر التطبيق الرسمي والمعتمد في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا "توكلنا"، كيفية استعلام المستفيد عن متطلبات السفر الصحية المتعلقة بكوفيد-19 لكل دولة قبل السفر إليها.

وأوضح حساب "توكلنا" أنه يمكن للمستفيد بالإضافة للاطلاع على متطلبات السفر، استعراض تفاصيل الاشتراطات الصحية المتعلقة بالفيروس (كوفيد-19) لكل دولة من خلال ثلاث خطوات من داخل التطبيق.

وأضاف أنه بعد الدخول على التطبيق يتم اختيار خدمة "متطلبات السفر الصحية" من خدمات السفر في صفحة الخدمات، ثم اختيار الدولة المراد الاستعلام عنها من القائمة أو تحديدها على الخريطة، وأخيرًا عرض تفاصيل متطلبات وشروط السفر الصحية للدولة، مثل: فحص كورونا (PCR) أو لقاح كورونا وغيرها من المتطلبات.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:57 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:19 PM

"توكلنا": 3 خطوات تتيح للمستفيد معرفة متطلبات السفر الصحية لأي دولة

يوضح الشروط المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
821

نشر التطبيق الرسمي والمعتمد في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا "توكلنا"، كيفية استعلام المستفيد عن متطلبات السفر الصحية المتعلقة بكوفيد-19 لكل دولة قبل السفر إليها.

وأوضح حساب "توكلنا" أنه يمكن للمستفيد بالإضافة للاطلاع على متطلبات السفر، استعراض تفاصيل الاشتراطات الصحية المتعلقة بالفيروس (كوفيد-19) لكل دولة من خلال ثلاث خطوات من داخل التطبيق.

وأضاف أنه بعد الدخول على التطبيق يتم اختيار خدمة "متطلبات السفر الصحية" من خدمات السفر في صفحة الخدمات، ثم اختيار الدولة المراد الاستعلام عنها من القائمة أو تحديدها على الخريطة، وأخيرًا عرض تفاصيل متطلبات وشروط السفر الصحية للدولة، مثل: فحص كورونا (PCR) أو لقاح كورونا وغيرها من المتطلبات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,176
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة