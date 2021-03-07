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"العساكر": جماعة الإخوان شراذم اتخذت الدين مطية لأهدافهم الحزبية المقيتة

في تصريح لـ"سبق" نوه خلاله بالمبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء

نوه المستشار سلطان بن محمد العساكر بالمبادرة الدعوية التي انطلقت للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للُحمة الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، مشيداً بجهود الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز مبدأ الوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، قد أطلقت مؤخراً المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت أكثر من خمسة ملايين طالب وأعضاء هيئات التدريس بالشراكة، وشارك في تقديمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.

وقال "العساكر" في تصريح له خاص لـ"سبق"، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال هذه المبادرة الدعوية إلى توعية المجتمع بعامة، والطلاب والطالبات بخاصة، وأعضاء هيئات التدريس, بخطر جماعة الإخوان الإرهابية، مبيناً أن الإخوان جماعة امتطت صهوة الدين لتحقيق أهداف حزبية مقيتة.

وأشار "العساكر" إلى أنها تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في توعية المصلين في مساجد المملكة.

وأضاف "العساكر" أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تمثل خطراً على الدين والمجتمع, مشيراً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز الوسطية والاعتدال, وترسيخ مفهوم الوطنية في نفوس الفرد والمجتمع من خلال إقامة الكثير من البرامج الدعوية والتوعوية التي تأتي اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقدم المستشار العساكر الشكر لوزارة التعليم، ممثلة بوزيرها الدكتور حمد آل الشيخ، ولرئاسة أمن الدولة ممثلة بـ"عبدالعزيز بن محمد الهويريني"، على الجهود الحثيثة والتكاملية لحماية المجتمع من خطر هذه الجماعات المارقة التي سعت عبر سنوات طويلة للنيل من أمن واستقرار المملكة.

واختتم المستشار "العساكر" تصريحه بالدعاء لله -عز وجل- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمان للإسلام والمسلمين, وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

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"العساكر": جماعة الإخوان شراذم اتخذت الدين مطية لأهدافهم الحزبية المقيتة
سبق

نوه المستشار سلطان بن محمد العساكر بالمبادرة الدعوية التي انطلقت للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للُحمة الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، مشيداً بجهود الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز مبدأ الوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، قد أطلقت مؤخراً المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت أكثر من خمسة ملايين طالب وأعضاء هيئات التدريس بالشراكة، وشارك في تقديمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.

وقال "العساكر" في تصريح له خاص لـ"سبق"، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال هذه المبادرة الدعوية إلى توعية المجتمع بعامة، والطلاب والطالبات بخاصة، وأعضاء هيئات التدريس, بخطر جماعة الإخوان الإرهابية، مبيناً أن الإخوان جماعة امتطت صهوة الدين لتحقيق أهداف حزبية مقيتة.

وأشار "العساكر" إلى أنها تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في توعية المصلين في مساجد المملكة.

وأضاف "العساكر" أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تمثل خطراً على الدين والمجتمع, مشيراً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز الوسطية والاعتدال, وترسيخ مفهوم الوطنية في نفوس الفرد والمجتمع من خلال إقامة الكثير من البرامج الدعوية والتوعوية التي تأتي اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقدم المستشار العساكر الشكر لوزارة التعليم، ممثلة بوزيرها الدكتور حمد آل الشيخ، ولرئاسة أمن الدولة ممثلة بـ"عبدالعزيز بن محمد الهويريني"، على الجهود الحثيثة والتكاملية لحماية المجتمع من خطر هذه الجماعات المارقة التي سعت عبر سنوات طويلة للنيل من أمن واستقرار المملكة.

واختتم المستشار "العساكر" تصريحه بالدعاء لله -عز وجل- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمان للإسلام والمسلمين, وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:12 PM

"العساكر": جماعة الإخوان شراذم اتخذت الدين مطية لأهدافهم الحزبية المقيتة

في تصريح لـ"سبق" نوه خلاله بالمبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء

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عبدالله العنزي - الرياض
10
2,422

نوه المستشار سلطان بن محمد العساكر بالمبادرة الدعوية التي انطلقت للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للُحمة الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، مشيداً بجهود الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز مبدأ الوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، قد أطلقت مؤخراً المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت أكثر من خمسة ملايين طالب وأعضاء هيئات التدريس بالشراكة، وشارك في تقديمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.

وقال "العساكر" في تصريح له خاص لـ"سبق"، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال هذه المبادرة الدعوية إلى توعية المجتمع بعامة، والطلاب والطالبات بخاصة، وأعضاء هيئات التدريس, بخطر جماعة الإخوان الإرهابية، مبيناً أن الإخوان جماعة امتطت صهوة الدين لتحقيق أهداف حزبية مقيتة.

وأشار "العساكر" إلى أنها تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في توعية المصلين في مساجد المملكة.

وأضاف "العساكر" أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تمثل خطراً على الدين والمجتمع, مشيراً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز الوسطية والاعتدال, وترسيخ مفهوم الوطنية في نفوس الفرد والمجتمع من خلال إقامة الكثير من البرامج الدعوية والتوعوية التي تأتي اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقدم المستشار العساكر الشكر لوزارة التعليم، ممثلة بوزيرها الدكتور حمد آل الشيخ، ولرئاسة أمن الدولة ممثلة بـ"عبدالعزيز بن محمد الهويريني"، على الجهود الحثيثة والتكاملية لحماية المجتمع من خطر هذه الجماعات المارقة التي سعت عبر سنوات طويلة للنيل من أمن واستقرار المملكة.

واختتم المستشار "العساكر" تصريحه بالدعاء لله -عز وجل- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمان للإسلام والمسلمين, وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

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