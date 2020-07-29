النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1759 إصابة

بالفيديو.. تطبيق ألماني يتيح لمستخدميه "الحج افتراضياً"

في زمن كورونا

طوّرت شركة "بيجي تك Bigitec" ومقرها ألمانيا برنامجاً تفاعلياً يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج.

وحسب تقرير مصوّر بثّه موقع "يورو نيوز" الإخباري، البرنامج أطلق عليه اسم "مسلم 3 دي -Muslim 3D"، ويستخدم تقنيات ألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى اصطحاب المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ ومشاعر الحج.

ويقول بلال شبيب؛ المدير الإداري لشركة "بيجي تك": "يتيح التطبيق للمستخدمين الذهاب في رحلة حج افتراضية تحاكي مراحل الحج الحقيقي".

وحسب التقرير: اكتسبت تطبيقات مثل "Muslim 3D" شعبية بسبب فيروس كورونا، وإذا كنت لا تستطيع السفر إلى هناك بإمكانك تشغيل جهازك، وزيارة المكان افتراضياً.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية قررت أن تقام مناسك الحج هذا العام 2020، بأعداد محدودة للغاية من المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة، وذلك وقاية من وباء فيروس كورونا.

شركة بيجي تك Bigitec تطبيق ألماني الحج افتراضياً

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. تطبيق ألماني يتيح لمستخدميه "الحج افتراضياً"
سبق

طوّرت شركة "بيجي تك Bigitec" ومقرها ألمانيا برنامجاً تفاعلياً يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج.

وحسب تقرير مصوّر بثّه موقع "يورو نيوز" الإخباري، البرنامج أطلق عليه اسم "مسلم 3 دي -Muslim 3D"، ويستخدم تقنيات ألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى اصطحاب المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ ومشاعر الحج.

ويقول بلال شبيب؛ المدير الإداري لشركة "بيجي تك": "يتيح التطبيق للمستخدمين الذهاب في رحلة حج افتراضية تحاكي مراحل الحج الحقيقي".

وحسب التقرير: اكتسبت تطبيقات مثل "Muslim 3D" شعبية بسبب فيروس كورونا، وإذا كنت لا تستطيع السفر إلى هناك بإمكانك تشغيل جهازك، وزيارة المكان افتراضياً.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية قررت أن تقام مناسك الحج هذا العام 2020، بأعداد محدودة للغاية من المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة، وذلك وقاية من وباء فيروس كورونا.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:45 AM
اخر تعديل
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:23 PM

بالفيديو.. تطبيق ألماني يتيح لمستخدميه "الحج افتراضياً"

في زمن كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
5,425

طوّرت شركة "بيجي تك Bigitec" ومقرها ألمانيا برنامجاً تفاعلياً يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج.

وحسب تقرير مصوّر بثّه موقع "يورو نيوز" الإخباري، البرنامج أطلق عليه اسم "مسلم 3 دي -Muslim 3D"، ويستخدم تقنيات ألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى اصطحاب المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ ومشاعر الحج.

ويقول بلال شبيب؛ المدير الإداري لشركة "بيجي تك": "يتيح التطبيق للمستخدمين الذهاب في رحلة حج افتراضية تحاكي مراحل الحج الحقيقي".

وحسب التقرير: اكتسبت تطبيقات مثل "Muslim 3D" شعبية بسبب فيروس كورونا، وإذا كنت لا تستطيع السفر إلى هناك بإمكانك تشغيل جهازك، وزيارة المكان افتراضياً.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية قررت أن تقام مناسك الحج هذا العام 2020، بأعداد محدودة للغاية من المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة، وذلك وقاية من وباء فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,273

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة