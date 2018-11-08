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وسم "#أنورت الرياض بعودة_سلمان" يتصدر الترند بآلاف التغريدات ترحيباً بملك الحزم

عكست مشاعر المغردين في أبيات شعرية وعبارات فرح بعد الزيارة التاريخية

تصدر وسم #أنورت الرياض بعودة_سلمان، الترند على "تويتر"، محتلاً الرقم واحد بعشرات آلاف التغريدات ترحيباً بعودة "ملك الحزم" بعد زيارته التاريخية لعدد من مناطق المملكة.

ورحب آلاف المغردين من المواطنين عبر الهاشتاق الذي تصدر الترند على "تويتر"، مدونين خلاله عبارات الترحيب والفرح بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى الرياض مساء اليوم قادماً من منطقة حائل، بعد جولة دشن خلالها -حفظه الله ورعاه- الكثير من المشاريع التنموية بمنطقتي القصيم وحائل.

وعكست التغريدات مشاعر المغردين بأبيات شعرية وعبارات فرح بوصول الملك ونائبه بعد زيارة تاريخية اطمأن من خلالها على أبناء الوطن، والتقى خلالها بالأهالي، ودشّن مشاريع مليارية بمنطقتي القصيم وحائل.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسم "#أنورت الرياض بعودة_سلمان" يتصدر الترند بآلاف التغريدات ترحيباً بملك الحزم
سبق

تصدر وسم #أنورت الرياض بعودة_سلمان، الترند على "تويتر"، محتلاً الرقم واحد بعشرات آلاف التغريدات ترحيباً بعودة "ملك الحزم" بعد زيارته التاريخية لعدد من مناطق المملكة.

ورحب آلاف المغردين من المواطنين عبر الهاشتاق الذي تصدر الترند على "تويتر"، مدونين خلاله عبارات الترحيب والفرح بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى الرياض مساء اليوم قادماً من منطقة حائل، بعد جولة دشن خلالها -حفظه الله ورعاه- الكثير من المشاريع التنموية بمنطقتي القصيم وحائل.

وعكست التغريدات مشاعر المغردين بأبيات شعرية وعبارات فرح بوصول الملك ونائبه بعد زيارة تاريخية اطمأن من خلالها على أبناء الوطن، والتقى خلالها بالأهالي، ودشّن مشاريع مليارية بمنطقتي القصيم وحائل.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:02 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
03:10 AM

وسم "#أنورت الرياض بعودة_سلمان" يتصدر الترند بآلاف التغريدات ترحيباً بملك الحزم

عكست مشاعر المغردين في أبيات شعرية وعبارات فرح بعد الزيارة التاريخية

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
9
9,849

تصدر وسم #أنورت الرياض بعودة_سلمان، الترند على "تويتر"، محتلاً الرقم واحد بعشرات آلاف التغريدات ترحيباً بعودة "ملك الحزم" بعد زيارته التاريخية لعدد من مناطق المملكة.

ورحب آلاف المغردين من المواطنين عبر الهاشتاق الذي تصدر الترند على "تويتر"، مدونين خلاله عبارات الترحيب والفرح بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى الرياض مساء اليوم قادماً من منطقة حائل، بعد جولة دشن خلالها -حفظه الله ورعاه- الكثير من المشاريع التنموية بمنطقتي القصيم وحائل.

وعكست التغريدات مشاعر المغردين بأبيات شعرية وعبارات فرح بوصول الملك ونائبه بعد زيارة تاريخية اطمأن من خلالها على أبناء الوطن، والتقى خلالها بالأهالي، ودشّن مشاريع مليارية بمنطقتي القصيم وحائل.

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