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بعد جدل كبير.. زواج الإنترنت ناجح ويدوم طويلاً

50 مليون شخص يتعارفون عن طريقه ويقلل من فرص الطلاق

أكدت دراسة حديثة أن الزواج عبر الإنترنت يعد نوعاً من الارتباط الناجح والذي يدوم لفترة طويلة.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد ذكرت دراسة لباحثين من جامعة فيينا، أن الأشخاص الذين يجتمعون عبر مواقع الإنترنت، يتزوجون في وقت أسرع.
وتؤكد الدراسة أن الزواج من خلال الإنترنت، يقلل فرص الانفصال والطلاق وتقول الدراسة إن أكثر من 17 ٪؜ من الزيجات تبدأ من خلال التعارف على الإنترنت، وأن 1 من بين كل 6 زيجات تتم عبر الإنترنت، ومن غير المرجح أن تنتهي الزيجات عبر الإنترنت بالطلاق خلال السنة الأولى.
كما تشير الدراسة إلى أن أكثر من 80 ٪؜ من جيل الألفية سيتزوجون من عرق مختلف، وأن نحو 50 مليون شخص يتعارفون عبر الإنترنت.

الزواج عبر الإنترنت

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بعد جدل كبير.. زواج الإنترنت ناجح ويدوم طويلاً
سبق

أكدت دراسة حديثة أن الزواج عبر الإنترنت يعد نوعاً من الارتباط الناجح والذي يدوم لفترة طويلة.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد ذكرت دراسة لباحثين من جامعة فيينا، أن الأشخاص الذين يجتمعون عبر مواقع الإنترنت، يتزوجون في وقت أسرع.
وتؤكد الدراسة أن الزواج من خلال الإنترنت، يقلل فرص الانفصال والطلاق وتقول الدراسة إن أكثر من 17 ٪؜ من الزيجات تبدأ من خلال التعارف على الإنترنت، وأن 1 من بين كل 6 زيجات تتم عبر الإنترنت، ومن غير المرجح أن تنتهي الزيجات عبر الإنترنت بالطلاق خلال السنة الأولى.
كما تشير الدراسة إلى أن أكثر من 80 ٪؜ من جيل الألفية سيتزوجون من عرق مختلف، وأن نحو 50 مليون شخص يتعارفون عبر الإنترنت.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:04 PM

بعد جدل كبير.. زواج الإنترنت ناجح ويدوم طويلاً

50 مليون شخص يتعارفون عن طريقه ويقلل من فرص الطلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
3,453

أكدت دراسة حديثة أن الزواج عبر الإنترنت يعد نوعاً من الارتباط الناجح والذي يدوم لفترة طويلة.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد ذكرت دراسة لباحثين من جامعة فيينا، أن الأشخاص الذين يجتمعون عبر مواقع الإنترنت، يتزوجون في وقت أسرع.
وتؤكد الدراسة أن الزواج من خلال الإنترنت، يقلل فرص الانفصال والطلاق وتقول الدراسة إن أكثر من 17 ٪؜ من الزيجات تبدأ من خلال التعارف على الإنترنت، وأن 1 من بين كل 6 زيجات تتم عبر الإنترنت، ومن غير المرجح أن تنتهي الزيجات عبر الإنترنت بالطلاق خلال السنة الأولى.
كما تشير الدراسة إلى أن أكثر من 80 ٪؜ من جيل الألفية سيتزوجون من عرق مختلف، وأن نحو 50 مليون شخص يتعارفون عبر الإنترنت.

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