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الاتحاد الآسيوي يناقش طريقة استئناف دوري الأبطال

من خلال تقنية الدوائر المغلقة ( فيديو كونفرنس )

يبحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (دائرة المسابقات) برئاسة الكوري الجنوبي شين مان جيل مع ممثلي الاتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة الأربعاء، عبر تقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) وضع الترتيبات النهائية لرسم ملامح عودة مباريات المسابقة والتي توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .
يشارك بالبطولة القارية 32 ناديًا مقسمين على 8 مجموعات أربع منها في شرق القارة وأربع في الغرب حيث تخوض مجموعات الغرب دوري المجموعات ودور الستة عشر ودور الثمانية ودور نصف النهائي كما هو الحال لمجموعات الشرق على أن يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق في النهائي .
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراضًا من قِبل الاتحادات لواقع التوقيت الزمني لعودة النشاط الكروي وذلك لوضع الترتيبات ومناقشة خطة عودة دوري أبطال آسيا على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي .
وقال مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية" هناك عدة سيناريوهات لكن المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في إحدى الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظرًا لحرارة الطقس هذه الفترة ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الآسيوي يناقش طريقة استئناف دوري الأبطال
سبق

يبحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (دائرة المسابقات) برئاسة الكوري الجنوبي شين مان جيل مع ممثلي الاتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة الأربعاء، عبر تقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) وضع الترتيبات النهائية لرسم ملامح عودة مباريات المسابقة والتي توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .
يشارك بالبطولة القارية 32 ناديًا مقسمين على 8 مجموعات أربع منها في شرق القارة وأربع في الغرب حيث تخوض مجموعات الغرب دوري المجموعات ودور الستة عشر ودور الثمانية ودور نصف النهائي كما هو الحال لمجموعات الشرق على أن يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق في النهائي .
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراضًا من قِبل الاتحادات لواقع التوقيت الزمني لعودة النشاط الكروي وذلك لوضع الترتيبات ومناقشة خطة عودة دوري أبطال آسيا على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي .
وقال مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية" هناك عدة سيناريوهات لكن المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في إحدى الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظرًا لحرارة الطقس هذه الفترة ".

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:43 AM

الاتحاد الآسيوي يناقش طريقة استئناف دوري الأبطال

من خلال تقنية الدوائر المغلقة ( فيديو كونفرنس )

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (دائرة المسابقات) برئاسة الكوري الجنوبي شين مان جيل مع ممثلي الاتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة الأربعاء، عبر تقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) وضع الترتيبات النهائية لرسم ملامح عودة مباريات المسابقة والتي توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .
يشارك بالبطولة القارية 32 ناديًا مقسمين على 8 مجموعات أربع منها في شرق القارة وأربع في الغرب حيث تخوض مجموعات الغرب دوري المجموعات ودور الستة عشر ودور الثمانية ودور نصف النهائي كما هو الحال لمجموعات الشرق على أن يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق في النهائي .
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراضًا من قِبل الاتحادات لواقع التوقيت الزمني لعودة النشاط الكروي وذلك لوضع الترتيبات ومناقشة خطة عودة دوري أبطال آسيا على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي .
وقال مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية" هناك عدة سيناريوهات لكن المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في إحدى الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظرًا لحرارة الطقس هذه الفترة ".

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