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في رسالة رسمية.. الجيش الأمريكي يبلِّغ العراق بإجراءات الخروج

نصت على أنه يتوجب على قوات التحالف إعادة الانتشار بشكل آمن

برسالة رسمية موقَّعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأمريكي اليوم الاثنين بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي التفاصيل، أفادت الرسالة الأمريكية بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار، وأكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وأضافت الرسالة بأنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد. ونصت الرسالة على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الرسالة الأمريكية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي، وأعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على العراق.

العراق الجيش الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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في رسالة رسمية.. الجيش الأمريكي يبلِّغ العراق بإجراءات الخروج
سبق

برسالة رسمية موقَّعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأمريكي اليوم الاثنين بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي التفاصيل، أفادت الرسالة الأمريكية بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار، وأكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وأضافت الرسالة بأنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد. ونصت الرسالة على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الرسالة الأمريكية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي، وأعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على العراق.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:12 AM

في رسالة رسمية.. الجيش الأمريكي يبلِّغ العراق بإجراءات الخروج

نصت على أنه يتوجب على قوات التحالف إعادة الانتشار بشكل آمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برسالة رسمية موقَّعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأمريكي اليوم الاثنين بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي التفاصيل، أفادت الرسالة الأمريكية بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار، وأكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وأضافت الرسالة بأنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد. ونصت الرسالة على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الرسالة الأمريكية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي، وأعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على العراق.

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