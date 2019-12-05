النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بر الشرقية" تطلق حملة لتوزيع السخانات والدفايات على المحتاجين

ضمن برنامج الشتاء الدافئ "وقاء" لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتعففين

تنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة الدمام حملة تعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تطلقها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأحد المجمعات التجارية بالدمام .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان إن الجمعية توزع أجهزة الدفايات والسخانات ضمن المساعدات التي تقدمها للأسر المستفيدة من الجمعية لوقايتهم من برد الشتاء ضمن حملتها "وقاء" التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لوقاية الأسر المتعففة برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الأسر خلال فصل الشتاء.

وأوضح العفيصان أن المساعدات المقدمة لم تقتصر على الدفايات والسخانات فقط بل شملت بطانيات وأجهزة منزلية أخرى لتلبية الاحتياجات المنزلية لغير القادرين من الأسر بعد التأكد من حاجتهم لها وعدم قدرتهم على توفيرها ماديًا عبر فريق بحث متخصص في بحث حالات الأسر للتأكد من استحقاقها .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل بن مقبل المسند إن حملة الشتاء الدافئ اتخذت "وقاء" كشعار لها تعبيرًا عن حرص الجمعية على وقاية هذه الأسر من برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات المادية من أجهزة منزلية وبطانيات وكسوة.

ولفت المسند إلى أن حملة الشتاء الدافئ "وقاء" انطلقت عبر حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لدعم الحملة والمشاركة في أجر دعم هذه الأسر المتعففة بتوفير احتياجات فصل الشتاء لهم.

وأشار إلى أن الحملة التعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تنطلق بأحد المجمعات التجارية اليوم الخميس تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالحملة ودعمهم لها، كما ستعتد الحملة للانتشار في المؤسسات المختلفة والمدارس وشوارع وميادين المنطقة الشرقية من خلال اللوحات الإعلانية وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بأهداف الحملة وضرورة دعم الأسر المحتاجة ومساندة المجتمع لهم لنقيهم من برد الشتاء، مؤكدًا أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ستتعاون جميعًا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال كسوة الشتاء لمن يستحق منهم.

بر الشرقية برنامج الشتاء الدافئ الدمام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بر الشرقية" تطلق حملة لتوزيع السخانات والدفايات على المحتاجين
سبق

تنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة الدمام حملة تعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تطلقها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأحد المجمعات التجارية بالدمام .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان إن الجمعية توزع أجهزة الدفايات والسخانات ضمن المساعدات التي تقدمها للأسر المستفيدة من الجمعية لوقايتهم من برد الشتاء ضمن حملتها "وقاء" التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لوقاية الأسر المتعففة برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الأسر خلال فصل الشتاء.

وأوضح العفيصان أن المساعدات المقدمة لم تقتصر على الدفايات والسخانات فقط بل شملت بطانيات وأجهزة منزلية أخرى لتلبية الاحتياجات المنزلية لغير القادرين من الأسر بعد التأكد من حاجتهم لها وعدم قدرتهم على توفيرها ماديًا عبر فريق بحث متخصص في بحث حالات الأسر للتأكد من استحقاقها .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل بن مقبل المسند إن حملة الشتاء الدافئ اتخذت "وقاء" كشعار لها تعبيرًا عن حرص الجمعية على وقاية هذه الأسر من برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات المادية من أجهزة منزلية وبطانيات وكسوة.

ولفت المسند إلى أن حملة الشتاء الدافئ "وقاء" انطلقت عبر حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لدعم الحملة والمشاركة في أجر دعم هذه الأسر المتعففة بتوفير احتياجات فصل الشتاء لهم.

وأشار إلى أن الحملة التعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تنطلق بأحد المجمعات التجارية اليوم الخميس تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالحملة ودعمهم لها، كما ستعتد الحملة للانتشار في المؤسسات المختلفة والمدارس وشوارع وميادين المنطقة الشرقية من خلال اللوحات الإعلانية وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بأهداف الحملة وضرورة دعم الأسر المحتاجة ومساندة المجتمع لهم لنقيهم من برد الشتاء، مؤكدًا أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ستتعاون جميعًا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال كسوة الشتاء لمن يستحق منهم.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

"بر الشرقية" تطلق حملة لتوزيع السخانات والدفايات على المحتاجين

ضمن برنامج الشتاء الدافئ "وقاء" لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتعففين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
45

تنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة الدمام حملة تعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تطلقها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأحد المجمعات التجارية بالدمام .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان إن الجمعية توزع أجهزة الدفايات والسخانات ضمن المساعدات التي تقدمها للأسر المستفيدة من الجمعية لوقايتهم من برد الشتاء ضمن حملتها "وقاء" التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لوقاية الأسر المتعففة برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الأسر خلال فصل الشتاء.

وأوضح العفيصان أن المساعدات المقدمة لم تقتصر على الدفايات والسخانات فقط بل شملت بطانيات وأجهزة منزلية أخرى لتلبية الاحتياجات المنزلية لغير القادرين من الأسر بعد التأكد من حاجتهم لها وعدم قدرتهم على توفيرها ماديًا عبر فريق بحث متخصص في بحث حالات الأسر للتأكد من استحقاقها .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل بن مقبل المسند إن حملة الشتاء الدافئ اتخذت "وقاء" كشعار لها تعبيرًا عن حرص الجمعية على وقاية هذه الأسر من برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات المادية من أجهزة منزلية وبطانيات وكسوة.

ولفت المسند إلى أن حملة الشتاء الدافئ "وقاء" انطلقت عبر حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لدعم الحملة والمشاركة في أجر دعم هذه الأسر المتعففة بتوفير احتياجات فصل الشتاء لهم.

وأشار إلى أن الحملة التعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تنطلق بأحد المجمعات التجارية اليوم الخميس تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالحملة ودعمهم لها، كما ستعتد الحملة للانتشار في المؤسسات المختلفة والمدارس وشوارع وميادين المنطقة الشرقية من خلال اللوحات الإعلانية وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بأهداف الحملة وضرورة دعم الأسر المحتاجة ومساندة المجتمع لهم لنقيهم من برد الشتاء، مؤكدًا أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ستتعاون جميعًا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال كسوة الشتاء لمن يستحق منهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,643
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,926
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,256
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,669

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة