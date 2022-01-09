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تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من "وقاية" بإلغاء الحد الأعلى على الطاولات والاكتفاء بتباعدها 3 أمتار

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من وقاية، ونصت على إلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة، والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار

وتضمنت الإجراءات المحدثة للمطاعم والمقاهي على ثلالثة بنود:

أولاً: داخل المطاعم

السماح بالأكل داخل المطاعم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وفي حال عدم توفر الكود فعلى المراقبين إلزام مرتادي المطعم بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.
وتضمنت الإجراءات المحدثة ارتداء العملاء للكمامة، والتزام الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت، وتعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح.

ثانياً: النظافة والصحة

نصت الإجراءات المحدثة على توفير مطهرات اليد الكحولية، والتأكيد على غسل اليدين مرارًا للموظفين، والاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية.

ثالثاً: التباعد الاجتماعي

يتم تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع تكدس العاملين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيزالأغذية بما يضمن تطبيق التباعد، وترتيب الطاولات داخل أماكن تقديم الطعام بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من "وقاية" بإلغاء الحد الأعلى على الطاولات والاكتفاء بتباعدها 3 أمتار
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من وقاية، ونصت على إلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة، والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار

وتضمنت الإجراءات المحدثة للمطاعم والمقاهي على ثلالثة بنود:

أولاً: داخل المطاعم

السماح بالأكل داخل المطاعم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وفي حال عدم توفر الكود فعلى المراقبين إلزام مرتادي المطعم بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.
وتضمنت الإجراءات المحدثة ارتداء العملاء للكمامة، والتزام الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت، وتعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح.

ثانياً: النظافة والصحة

نصت الإجراءات المحدثة على توفير مطهرات اليد الكحولية، والتأكيد على غسل اليدين مرارًا للموظفين، والاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية.

ثالثاً: التباعد الاجتماعي

يتم تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع تكدس العاملين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيزالأغذية بما يضمن تطبيق التباعد، وترتيب الطاولات داخل أماكن تقديم الطعام بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
05:06 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:43 PM

تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من "وقاية" بإلغاء الحد الأعلى على الطاولات والاكتفاء بتباعدها 3 أمتار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,205

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من وقاية، ونصت على إلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة، والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار

وتضمنت الإجراءات المحدثة للمطاعم والمقاهي على ثلالثة بنود:

أولاً: داخل المطاعم

السماح بالأكل داخل المطاعم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وفي حال عدم توفر الكود فعلى المراقبين إلزام مرتادي المطعم بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.
وتضمنت الإجراءات المحدثة ارتداء العملاء للكمامة، والتزام الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت، وتعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح.

ثانياً: النظافة والصحة

نصت الإجراءات المحدثة على توفير مطهرات اليد الكحولية، والتأكيد على غسل اليدين مرارًا للموظفين، والاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية.

ثالثاً: التباعد الاجتماعي

يتم تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع تكدس العاملين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيزالأغذية بما يضمن تطبيق التباعد، وترتيب الطاولات داخل أماكن تقديم الطعام بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم.

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