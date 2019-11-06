النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيويورك.. "الشهري" يخطف المركز الأول بمسابقة اختبار الاختراق

بين أفضل 8 جامعات على مستوى الأمن السيبراني.. إنجاز جديد

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على تطوير أسلحتها الإلكترونية وتطوير أساليب الدفاع والهجوم، تحقق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في كل المجالات، وخصوصاً المجال الإلكتروني الأمني، وذلك بعد تدشين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث رفع وعزز نمو مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وفي الضفة الأخرى من العالم تبتعث المملكة العربية السعودية العديد من الطلاب لدراسة علوم أمن المعلومات لتحقيق رؤية 2030 وتطوير أساليب الدفاع والهجوم الإلكترونية، ومن بينهم الطالب محمد علي الشهري، المبتعث في أمن المعلومات في جامعة روتشستر في ولاية نيويورك الذي حقق إنجازاً يحسب للوطن بكل فخر هو وفريقه بحصوله على المركز الأول في التصفيات للبطولة النهائية في جامعة RIT في مسابقة بين أفضل 8 جامعات على مستوى جامعات الأمن السيبراني وانتقاله النهائي المقام بمدينة روتشستر بنهاية نوفمبر الحالي.

وسيبتيسي هي مسابقة اختبار الاختراق الجماعي وتحت إشراف ورعاية كل من:
IBM, Uber, NCC Group, Google Cloud, EATON, FireEye, Indeed, Crowe
والتي شارك فيها أكثر من 60 جامعة أمريكية وعالمية.

يذكر أن محمد علي الشهري قد شارك في عدة مسابقات هو وفريقه الذي يعد أحد أفضل فرق الهجوم السيبراني، والذي شارك في مسابقات عديدة.

يذكر أن مفهوم الحرب الإلكترونية (Cyber warfare) يستخدم جملة من الممارسات والإجراءات التي تسعى لإلحاق الخلل والعطل بالأنظمة والوسائل الإلكترونية الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للذات من الاستطلاع الإلكتروني المعادي ومقاومته، وتحقيق الاستقرار للنظم الإلكترونية الصديقة.

الشهري مسابقة اختبار الاختراق الأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نيويورك.. "الشهري" يخطف المركز الأول بمسابقة اختبار الاختراق
سبق

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على تطوير أسلحتها الإلكترونية وتطوير أساليب الدفاع والهجوم، تحقق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في كل المجالات، وخصوصاً المجال الإلكتروني الأمني، وذلك بعد تدشين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث رفع وعزز نمو مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وفي الضفة الأخرى من العالم تبتعث المملكة العربية السعودية العديد من الطلاب لدراسة علوم أمن المعلومات لتحقيق رؤية 2030 وتطوير أساليب الدفاع والهجوم الإلكترونية، ومن بينهم الطالب محمد علي الشهري، المبتعث في أمن المعلومات في جامعة روتشستر في ولاية نيويورك الذي حقق إنجازاً يحسب للوطن بكل فخر هو وفريقه بحصوله على المركز الأول في التصفيات للبطولة النهائية في جامعة RIT في مسابقة بين أفضل 8 جامعات على مستوى جامعات الأمن السيبراني وانتقاله النهائي المقام بمدينة روتشستر بنهاية نوفمبر الحالي.

وسيبتيسي هي مسابقة اختبار الاختراق الجماعي وتحت إشراف ورعاية كل من:
IBM, Uber, NCC Group, Google Cloud, EATON, FireEye, Indeed, Crowe
والتي شارك فيها أكثر من 60 جامعة أمريكية وعالمية.

يذكر أن محمد علي الشهري قد شارك في عدة مسابقات هو وفريقه الذي يعد أحد أفضل فرق الهجوم السيبراني، والذي شارك في مسابقات عديدة.

يذكر أن مفهوم الحرب الإلكترونية (Cyber warfare) يستخدم جملة من الممارسات والإجراءات التي تسعى لإلحاق الخلل والعطل بالأنظمة والوسائل الإلكترونية الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للذات من الاستطلاع الإلكتروني المعادي ومقاومته، وتحقيق الاستقرار للنظم الإلكترونية الصديقة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
03:06 PM

نيويورك.. "الشهري" يخطف المركز الأول بمسابقة اختبار الاختراق

بين أفضل 8 جامعات على مستوى الأمن السيبراني.. إنجاز جديد

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,359

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على تطوير أسلحتها الإلكترونية وتطوير أساليب الدفاع والهجوم، تحقق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في كل المجالات، وخصوصاً المجال الإلكتروني الأمني، وذلك بعد تدشين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث رفع وعزز نمو مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وفي الضفة الأخرى من العالم تبتعث المملكة العربية السعودية العديد من الطلاب لدراسة علوم أمن المعلومات لتحقيق رؤية 2030 وتطوير أساليب الدفاع والهجوم الإلكترونية، ومن بينهم الطالب محمد علي الشهري، المبتعث في أمن المعلومات في جامعة روتشستر في ولاية نيويورك الذي حقق إنجازاً يحسب للوطن بكل فخر هو وفريقه بحصوله على المركز الأول في التصفيات للبطولة النهائية في جامعة RIT في مسابقة بين أفضل 8 جامعات على مستوى جامعات الأمن السيبراني وانتقاله النهائي المقام بمدينة روتشستر بنهاية نوفمبر الحالي.

وسيبتيسي هي مسابقة اختبار الاختراق الجماعي وتحت إشراف ورعاية كل من:
IBM, Uber, NCC Group, Google Cloud, EATON, FireEye, Indeed, Crowe
والتي شارك فيها أكثر من 60 جامعة أمريكية وعالمية.

يذكر أن محمد علي الشهري قد شارك في عدة مسابقات هو وفريقه الذي يعد أحد أفضل فرق الهجوم السيبراني، والذي شارك في مسابقات عديدة.

يذكر أن مفهوم الحرب الإلكترونية (Cyber warfare) يستخدم جملة من الممارسات والإجراءات التي تسعى لإلحاق الخلل والعطل بالأنظمة والوسائل الإلكترونية الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للذات من الاستطلاع الإلكتروني المعادي ومقاومته، وتحقيق الاستقرار للنظم الإلكترونية الصديقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,787
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,994
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,396
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,634

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة