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44107 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف

منذ بدء العمل ومن خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق

قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 44107 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن .

وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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44107 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 44107 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن .

وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:32 AM

44107 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف

منذ بدء العمل ومن خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 44107 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن .

وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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