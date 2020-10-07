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شاهد من سبت العلاية.. أمير عسير يواصل زياراته لفرص "نشامى الحي"

وقف على فرصة "شامخات":

زار سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال القرية التراثية بسبت العلاية ،اليوم، ضمن مبادرة نشامى الحي.

ووقف على فرصة "شامخات" التي نفذها نشامى الحي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببلقرن، في قرية سبت العلاية التراثية، وبالتعاون مع أهالي مدينة سبت العلاية.

حضر الزيارة محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد ورئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي.

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شاهد من سبت العلاية.. أمير عسير يواصل زياراته لفرص "نشامى الحي"
سبق

زار سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال القرية التراثية بسبت العلاية ،اليوم، ضمن مبادرة نشامى الحي.

ووقف على فرصة "شامخات" التي نفذها نشامى الحي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببلقرن، في قرية سبت العلاية التراثية، وبالتعاون مع أهالي مدينة سبت العلاية.

حضر الزيارة محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد ورئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:30 PM

شاهد من سبت العلاية.. أمير عسير يواصل زياراته لفرص "نشامى الحي"

وقف على فرصة "شامخات":

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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262

زار سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال القرية التراثية بسبت العلاية ،اليوم، ضمن مبادرة نشامى الحي.

ووقف على فرصة "شامخات" التي نفذها نشامى الحي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببلقرن، في قرية سبت العلاية التراثية، وبالتعاون مع أهالي مدينة سبت العلاية.

حضر الزيارة محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد ورئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي.

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