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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

الكويت: 692 إصابة جديدة بكورونا.. و3 وفيات

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين لـ 23267

سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 23267 حالة، بينما سُجّلت ثلاث حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 692 إصابة جديدة بكورونا.. و3 وفيات
سبق

سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 23267 حالة، بينما سُجّلت ثلاث حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:27 PM

الكويت: 692 إصابة جديدة بكورونا.. و3 وفيات

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين لـ 23267

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 23267 حالة، بينما سُجّلت ثلاث حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

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