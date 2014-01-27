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"شخبوط آل نهيان" مودعاً الرياض: شرف عظيم وبلد استثنائي.. هنا شاهدت عزّاً وتطوّراً وازدهاراً

قال: العلاقة السعودية الإماراتية علاقة مصير مشترك كانت ولا تزال وستستمر قوية وراسخة

نشر سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان؛ سلسلة تغريدات بعد انتهاء عمله بالمملكة، تضمنتها صوراً له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الشيخ شخبوط؛ في تغريداته التي نشرها أمس: "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قِبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فإن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيراً لدى الشقيقة الكبرى، فهو شرفٌ عظيم".

وتابع قائلاً: "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي. العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولا تزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

وأضاف: "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، الذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الإستراتيجية العميقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شخبوط آل نهيان" مودعاً الرياض: شرف عظيم وبلد استثنائي.. هنا شاهدت عزّاً وتطوّراً وازدهاراً
سبق

نشر سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان؛ سلسلة تغريدات بعد انتهاء عمله بالمملكة، تضمنتها صوراً له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الشيخ شخبوط؛ في تغريداته التي نشرها أمس: "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قِبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فإن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيراً لدى الشقيقة الكبرى، فهو شرفٌ عظيم".

وتابع قائلاً: "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي. العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولا تزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

وأضاف: "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، الذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الإستراتيجية العميقة".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:46 AM

"شخبوط آل نهيان" مودعاً الرياض: شرف عظيم وبلد استثنائي.. هنا شاهدت عزّاً وتطوّراً وازدهاراً

قال: العلاقة السعودية الإماراتية علاقة مصير مشترك كانت ولا تزال وستستمر قوية وراسخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان؛ سلسلة تغريدات بعد انتهاء عمله بالمملكة، تضمنتها صوراً له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الشيخ شخبوط؛ في تغريداته التي نشرها أمس: "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قِبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فإن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيراً لدى الشقيقة الكبرى، فهو شرفٌ عظيم".

وتابع قائلاً: "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي. العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولا تزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

وأضاف: "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، الذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الإستراتيجية العميقة".

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