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في ليلة العيد وبقميص نوم فُقد .. 6 أيام على اختفاء "المالكي" وذووه يناشدون

يعاني اعتلالات نفسية .. بلاغ إلى الشرطة وبحث في المستشفيات ولم يجدوا له أثراً

ناشدت أسرة مُسِن يعاني اعتلالات نفسية فُقد ليلة العيد بحي النوّارية بمكة المكرّمة؛ مساعدتهم على البحث عن مفقودهم، الذي توارى عن الأنظار منذ ستة أيام ولم يجدوا له أثراً حتى الآن.

وقالت أسرة المُسِن "عمر حسن المالكي"؛ البالغ من العمر 57 عاماً، في استغاثة تلقتها "سبق": "خرج عمر من منزل شقيقه بحي النوّارية بمكة المكرّمة؛ ليلة العيد قبل ستة أيام، لكنه لم يعد حتى الآن، حيث يعاني اعتلالات نفسية".

وأضافوا: "تقدّمنا ببلاغ إلى الشرطة وبحثنا عنه في مستشفيات العاصمة المقدّسة، ولم نجد له أثراً ولا نعلم أين كانت وجهته؟"، لافتين إلى أنه في أثناء مغادرته منزل شقيقه كان يرتدي قميص نوم.

وطالبت أسرة "المالكي"، قرّاء "سبق"، وكل مَن يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو أن يتواصل معهم على الرقمين الآتيين: (0569096200 - 0556652642).

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في ليلة العيد وبقميص نوم فُقد .. 6 أيام على اختفاء "المالكي" وذووه يناشدون
سبق

ناشدت أسرة مُسِن يعاني اعتلالات نفسية فُقد ليلة العيد بحي النوّارية بمكة المكرّمة؛ مساعدتهم على البحث عن مفقودهم، الذي توارى عن الأنظار منذ ستة أيام ولم يجدوا له أثراً حتى الآن.

وقالت أسرة المُسِن "عمر حسن المالكي"؛ البالغ من العمر 57 عاماً، في استغاثة تلقتها "سبق": "خرج عمر من منزل شقيقه بحي النوّارية بمكة المكرّمة؛ ليلة العيد قبل ستة أيام، لكنه لم يعد حتى الآن، حيث يعاني اعتلالات نفسية".

وأضافوا: "تقدّمنا ببلاغ إلى الشرطة وبحثنا عنه في مستشفيات العاصمة المقدّسة، ولم نجد له أثراً ولا نعلم أين كانت وجهته؟"، لافتين إلى أنه في أثناء مغادرته منزل شقيقه كان يرتدي قميص نوم.

وطالبت أسرة "المالكي"، قرّاء "سبق"، وكل مَن يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو أن يتواصل معهم على الرقمين الآتيين: (0569096200 - 0556652642).

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:51 AM

في ليلة العيد وبقميص نوم فُقد .. 6 أيام على اختفاء "المالكي" وذووه يناشدون

يعاني اعتلالات نفسية .. بلاغ إلى الشرطة وبحث في المستشفيات ولم يجدوا له أثراً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشدت أسرة مُسِن يعاني اعتلالات نفسية فُقد ليلة العيد بحي النوّارية بمكة المكرّمة؛ مساعدتهم على البحث عن مفقودهم، الذي توارى عن الأنظار منذ ستة أيام ولم يجدوا له أثراً حتى الآن.

وقالت أسرة المُسِن "عمر حسن المالكي"؛ البالغ من العمر 57 عاماً، في استغاثة تلقتها "سبق": "خرج عمر من منزل شقيقه بحي النوّارية بمكة المكرّمة؛ ليلة العيد قبل ستة أيام، لكنه لم يعد حتى الآن، حيث يعاني اعتلالات نفسية".

وأضافوا: "تقدّمنا ببلاغ إلى الشرطة وبحثنا عنه في مستشفيات العاصمة المقدّسة، ولم نجد له أثراً ولا نعلم أين كانت وجهته؟"، لافتين إلى أنه في أثناء مغادرته منزل شقيقه كان يرتدي قميص نوم.

وطالبت أسرة "المالكي"، قرّاء "سبق"، وكل مَن يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو أن يتواصل معهم على الرقمين الآتيين: (0569096200 - 0556652642).

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