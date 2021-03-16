#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %
قالت: حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
مؤسسة النقد العربي السعودي
معدل أسعار الفائدة
#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-16
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:57 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:12 PM
#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %
قالت: حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.