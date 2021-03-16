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#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %

قالت: حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

مؤسسة النقد العربي السعودي معدل أسعار الفائدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %
سبق

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:57 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:12 PM

#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %

قالت: حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,060

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

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