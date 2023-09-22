طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثات جديدة في إصداره على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين. ونشرت شبكة "إن دي تي في" التفاصيلَ الخاصة بالتحديثات الجديدة، التي نقلها "واتساب" من النسخة التجريبية إلى النسخة العامة، ليستفيد منها كل المستخدمون. وتضمنت التحديثات الجديدة 3 ميزات رئيسية، ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع "واتساب". وجاءت تلك الميزات على النحو التالي: 1- كتم الصوت الخفي: يمكن لمستخدمي "واتساب" كتْم كل الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم. وكان في السابق مستخدم "واتساب" قادرًا فقط على كتم جزئي لتحديثات الحالة التي لا يرغبون في رؤيتها؛ لكن حاليًا يمكن للمستخدم "الكتم الكامل" لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون الرجوع للمستخدم في كل مرة، وعدم ظهورها في أي مكان آخر، إلا إذا أراد المستخدم الاطلاع عليها بنفسه وإلغاء حالة الكتم. ويمكن إلغاء حالة الكتم والعودة إلى تشغيل ميزة "الصوت" والإشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر "السهم لأسفل". 2- محاذاة الصور: أضاف "واتساب" مؤشرًا جديدًا للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص؛ بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF". واستعارت "واتساب" تلك الميزة الجديدة من "إنستغرام" لمحاذاة الأشياء؛ بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى. 3- إصلاح أخطاء: يصلح تطبيق "واتساب" عددًا كبيرًا من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل "آي أو إس 13"، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" والرسوم المتحركة. 4- ميزات إضافية: كما يضيف "واتساب" ميزات أخرى جديدة كان قد سَبَق اختبارها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية "دارك مود" وميزة "بوميرانج". كما طرحت على نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية جعل تطبيق "واتساب" أكثر أمانًا عن طريق التحكم في فتحه فقط عن طريق "بصمة الأصبع" الخاصة بالمستخدم؛ لمنع الولوج إليه عن طريق أي متطفلين.

"الإخفاء والكتم".. تغييرات جذرية في تحديث "واتساب" الجديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثات جديدة في إصداره على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين.

ونشرت شبكة "إن دي تي في" التفاصيلَ الخاصة بالتحديثات الجديدة، التي نقلها "واتساب" من النسخة التجريبية إلى النسخة العامة، ليستفيد منها كل المستخدمون.

وتضمنت التحديثات الجديدة 3 ميزات رئيسية، ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع "واتساب".



وجاءت تلك الميزات على النحو التالي:



1- كتم الصوت الخفي:

يمكن لمستخدمي "واتساب" كتْم كل الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم.

وكان في السابق مستخدم "واتساب" قادرًا فقط على كتم جزئي لتحديثات الحالة التي لا يرغبون في رؤيتها؛ لكن حاليًا يمكن للمستخدم "الكتم الكامل" لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون الرجوع للمستخدم في كل مرة، وعدم ظهورها في أي مكان آخر، إلا إذا أراد المستخدم الاطلاع عليها بنفسه وإلغاء حالة الكتم.

ويمكن إلغاء حالة الكتم والعودة إلى تشغيل ميزة "الصوت" والإشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر "السهم لأسفل".



2- محاذاة الصور:

أضاف "واتساب" مؤشرًا جديدًا للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص؛ بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF".

واستعارت "واتساب" تلك الميزة الجديدة من "إنستغرام" لمحاذاة الأشياء؛ بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى.



3- إصلاح أخطاء:

يصلح تطبيق "واتساب" عددًا كبيرًا من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل "آي أو إس 13"، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" والرسوم المتحركة.



4- ميزات إضافية:

كما يضيف "واتساب" ميزات أخرى جديدة كان قد سَبَق اختبارها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية "دارك مود" وميزة "بوميرانج".

كما طرحت على نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية جعل تطبيق "واتساب" أكثر أمانًا عن طريق التحكم في فتحه فقط عن طريق "بصمة الأصبع" الخاصة بالمستخدم؛ لمنع الولوج إليه عن طريق أي متطفلين.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 11:03 AM

"الإخفاء والكتم".. تغييرات جذرية في تحديث "واتساب" الجديد غير مسبوقة وتشمل نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"





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طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثات جديدة في إصداره على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين.

ونشرت شبكة "إن دي تي في" التفاصيلَ الخاصة بالتحديثات الجديدة، التي نقلها "واتساب" من النسخة التجريبية إلى النسخة العامة، ليستفيد منها كل المستخدمون.

وتضمنت التحديثات الجديدة 3 ميزات رئيسية، ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع "واتساب".



وجاءت تلك الميزات على النحو التالي:



1- كتم الصوت الخفي:

يمكن لمستخدمي "واتساب" كتْم كل الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم.

وكان في السابق مستخدم "واتساب" قادرًا فقط على كتم جزئي لتحديثات الحالة التي لا يرغبون في رؤيتها؛ لكن حاليًا يمكن للمستخدم "الكتم الكامل" لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون الرجوع للمستخدم في كل مرة، وعدم ظهورها في أي مكان آخر، إلا إذا أراد المستخدم الاطلاع عليها بنفسه وإلغاء حالة الكتم.

ويمكن إلغاء حالة الكتم والعودة إلى تشغيل ميزة "الصوت" والإشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر "السهم لأسفل".



2- محاذاة الصور:

أضاف "واتساب" مؤشرًا جديدًا للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص؛ بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF".

واستعارت "واتساب" تلك الميزة الجديدة من "إنستغرام" لمحاذاة الأشياء؛ بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى.



3- إصلاح أخطاء:

يصلح تطبيق "واتساب" عددًا كبيرًا من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل "آي أو إس 13"، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" والرسوم المتحركة.



4- ميزات إضافية:

كما يضيف "واتساب" ميزات أخرى جديدة كان قد سَبَق اختبارها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية "دارك مود" وميزة "بوميرانج".

كما طرحت على نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية جعل تطبيق "واتساب" أكثر أمانًا عن طريق التحكم في فتحه فقط عن طريق "بصمة الأصبع" الخاصة بالمستخدم؛ لمنع الولوج إليه عن طريق أي متطفلين.