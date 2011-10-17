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"ساند" يحقق نسبة 93% في رضا المستفيدين ضمن برامج التوظيف

حسب المؤشر العالمي "CSAT"

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 93% في رضا المستفيدين عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل "ساند"، وذلك بحسب ما كشفته نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف، الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء" الذي قام بدراسة قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للربع الأول من العام 2021.

وأظهرت نتائج الدراسة أن برنامج "ساند" حقق مستوى متميزًا ضمن البرامج الحكومية الداعمة للتوظيف، وذلك بحسب المؤشر العالمي "CSAT" الخاص بقياس رضا العملاء، والذي يقوم بحساب إجمالي رضا المستفيدين بشكل مباشر عن تجربتهم وفق معادلة محددة، وبعد ذلك يتم تقسيم قياس الرضا بحسب نسبة الراضين إلى 4 فئات وهي "منخفض، متوسط، عالٍ، ومتميز".

وبيّنت النتائج عدم وجود أية ملاحظات سلبية من المستفيدين عن الخدمات التي يقدمها برنامج "ساند"، وذلك وفقًا للمعايير التي حددتها الدراسة لقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، فيما أظهرت الدراسة أن معدل الرضا لدى النساء عن برنامج "ساند" 97?، فيما بلغت 90? لدى الرجال من مختلف الأعمار من كلا الجنسين.

إلى ذلك تخضع رحلة قياس رضا المستفيد إلى 6 معايير أساسية، تتمثل في "الإجراءات، السرعة، الموقع الإلكتروني، المكان، الموظفين، والمخرجات"، في حين تهدف الدراسة إلى قياس رضا المستفيد عن البرامج الحكومية المحددة لدعم التوظيف مثل "ساند، تمهير، حافز، دروب، سبل، طاقات، وصول"، وتحديد نقاط القوة لبرامج دعم التوظيف الخاضعة للقياس بغرض تعزيزها، وتحديد فرص التحسين للخدمات الخاضعة للقياس بغرض تطويرها.

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"ساند" يحقق نسبة 93% في رضا المستفيدين ضمن برامج التوظيف
سبق

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 93% في رضا المستفيدين عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل "ساند"، وذلك بحسب ما كشفته نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف، الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء" الذي قام بدراسة قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للربع الأول من العام 2021.

وأظهرت نتائج الدراسة أن برنامج "ساند" حقق مستوى متميزًا ضمن البرامج الحكومية الداعمة للتوظيف، وذلك بحسب المؤشر العالمي "CSAT" الخاص بقياس رضا العملاء، والذي يقوم بحساب إجمالي رضا المستفيدين بشكل مباشر عن تجربتهم وفق معادلة محددة، وبعد ذلك يتم تقسيم قياس الرضا بحسب نسبة الراضين إلى 4 فئات وهي "منخفض، متوسط، عالٍ، ومتميز".

وبيّنت النتائج عدم وجود أية ملاحظات سلبية من المستفيدين عن الخدمات التي يقدمها برنامج "ساند"، وذلك وفقًا للمعايير التي حددتها الدراسة لقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، فيما أظهرت الدراسة أن معدل الرضا لدى النساء عن برنامج "ساند" 97?، فيما بلغت 90? لدى الرجال من مختلف الأعمار من كلا الجنسين.

إلى ذلك تخضع رحلة قياس رضا المستفيد إلى 6 معايير أساسية، تتمثل في "الإجراءات، السرعة، الموقع الإلكتروني، المكان، الموظفين، والمخرجات"، في حين تهدف الدراسة إلى قياس رضا المستفيد عن البرامج الحكومية المحددة لدعم التوظيف مثل "ساند، تمهير، حافز، دروب، سبل، طاقات، وصول"، وتحديد نقاط القوة لبرامج دعم التوظيف الخاضعة للقياس بغرض تعزيزها، وتحديد فرص التحسين للخدمات الخاضعة للقياس بغرض تطويرها.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:59 PM

"ساند" يحقق نسبة 93% في رضا المستفيدين ضمن برامج التوظيف

حسب المؤشر العالمي "CSAT"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 93% في رضا المستفيدين عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل "ساند"، وذلك بحسب ما كشفته نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف، الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء" الذي قام بدراسة قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للربع الأول من العام 2021.

وأظهرت نتائج الدراسة أن برنامج "ساند" حقق مستوى متميزًا ضمن البرامج الحكومية الداعمة للتوظيف، وذلك بحسب المؤشر العالمي "CSAT" الخاص بقياس رضا العملاء، والذي يقوم بحساب إجمالي رضا المستفيدين بشكل مباشر عن تجربتهم وفق معادلة محددة، وبعد ذلك يتم تقسيم قياس الرضا بحسب نسبة الراضين إلى 4 فئات وهي "منخفض، متوسط، عالٍ، ومتميز".

وبيّنت النتائج عدم وجود أية ملاحظات سلبية من المستفيدين عن الخدمات التي يقدمها برنامج "ساند"، وذلك وفقًا للمعايير التي حددتها الدراسة لقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، فيما أظهرت الدراسة أن معدل الرضا لدى النساء عن برنامج "ساند" 97?، فيما بلغت 90? لدى الرجال من مختلف الأعمار من كلا الجنسين.

إلى ذلك تخضع رحلة قياس رضا المستفيد إلى 6 معايير أساسية، تتمثل في "الإجراءات، السرعة، الموقع الإلكتروني، المكان، الموظفين، والمخرجات"، في حين تهدف الدراسة إلى قياس رضا المستفيد عن البرامج الحكومية المحددة لدعم التوظيف مثل "ساند، تمهير، حافز، دروب، سبل، طاقات، وصول"، وتحديد نقاط القوة لبرامج دعم التوظيف الخاضعة للقياس بغرض تعزيزها، وتحديد فرص التحسين للخدمات الخاضعة للقياس بغرض تطويرها.

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