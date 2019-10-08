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الهلال يتنازل عن دخل مباراته أمام ضمك لأسرة عبدالله الشريدة

قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، التنازل عن حصة الهلال من دخل المباراة المقبلة أمام ضمك لصالح أسرة لاعب الهلال السابق "عبدالله الشريدة" الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الاثنين.

وحث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريمًا لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين أسهموا في تحقيق ما يزيد على 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال الأول لكرة القدم.

يُذكر أن مباراة الهلال أمام ضمك ستُقام يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتنازل عن دخل مباراته أمام ضمك لأسرة عبدالله الشريدة
سبق

قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، التنازل عن حصة الهلال من دخل المباراة المقبلة أمام ضمك لصالح أسرة لاعب الهلال السابق "عبدالله الشريدة" الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الاثنين.

وحث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريمًا لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين أسهموا في تحقيق ما يزيد على 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال الأول لكرة القدم.

يُذكر أن مباراة الهلال أمام ضمك ستُقام يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:06 PM

الهلال يتنازل عن دخل مباراته أمام ضمك لأسرة عبدالله الشريدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,662

قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، التنازل عن حصة الهلال من دخل المباراة المقبلة أمام ضمك لصالح أسرة لاعب الهلال السابق "عبدالله الشريدة" الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الاثنين.

وحث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريمًا لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين أسهموا في تحقيق ما يزيد على 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال الأول لكرة القدم.

يُذكر أن مباراة الهلال أمام ضمك ستُقام يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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