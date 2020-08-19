النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية

توصيات ومقترحات وآليات لمواجهة تحديات العام الجديد

استعرضت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، تجاربها السابقة في التعليم عن بُعد، خلال اجتماع مجلس الشؤون التعليمية الأول للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بقيادة مساعد المدير العام لتعليم الشرقية للشؤون التعليمية "بنات" فاطمة الفهيد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محاوره الرئيسة التي تركزت حول دراسة بحثية للشؤون التعليمية فيما يخص تجربة التعليم عن بعد تم من خلالها إبراز ما واجهه الميدان التعليمي بمختلف فئاته من صعوبات وتحديات وما توصل إليه من نتائج ومخرجات كان لها الأثر الإيجابي بإكساب الجميع خبرات ومهارات ستسهم في نجاح المرحلة القادمة بشكل أكبر.

وتوصل فريق البحث الخاص بالتعليم عن بعد لمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج السابقة وآليات مواجهة أي تحديات لبداية العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية وتضمن تجاوز أي صعوبات بما يضمن انعكاس الجودة على الطالب والطالبة أولاً وتسهيل مهام المتابعة على أولياء الأمور والمعلمين ومختلف الفئات المرتبطة بالتعليم.

وتطرق الاجتماع للتعليمات المتعلقة بدور كل من المدرسة والمعلمة والمرشدة الطلابية داخل البيئة المدرسية، إلى جانب دور المشرفة التربوية في مكاتب التعليم ودور إدارة الإشراف في متابعة وتقييم كل ما قد يواجه العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع التوجيهات الفنية والتقنية لقائدات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة ومشرفات مكاتب التعليم فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات.

واختتم الاجتماع برفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين المستفيدين.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية
سبق

استعرضت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، تجاربها السابقة في التعليم عن بُعد، خلال اجتماع مجلس الشؤون التعليمية الأول للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بقيادة مساعد المدير العام لتعليم الشرقية للشؤون التعليمية "بنات" فاطمة الفهيد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محاوره الرئيسة التي تركزت حول دراسة بحثية للشؤون التعليمية فيما يخص تجربة التعليم عن بعد تم من خلالها إبراز ما واجهه الميدان التعليمي بمختلف فئاته من صعوبات وتحديات وما توصل إليه من نتائج ومخرجات كان لها الأثر الإيجابي بإكساب الجميع خبرات ومهارات ستسهم في نجاح المرحلة القادمة بشكل أكبر.

وتوصل فريق البحث الخاص بالتعليم عن بعد لمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج السابقة وآليات مواجهة أي تحديات لبداية العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية وتضمن تجاوز أي صعوبات بما يضمن انعكاس الجودة على الطالب والطالبة أولاً وتسهيل مهام المتابعة على أولياء الأمور والمعلمين ومختلف الفئات المرتبطة بالتعليم.

وتطرق الاجتماع للتعليمات المتعلقة بدور كل من المدرسة والمعلمة والمرشدة الطلابية داخل البيئة المدرسية، إلى جانب دور المشرفة التربوية في مكاتب التعليم ودور إدارة الإشراف في متابعة وتقييم كل ما قد يواجه العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع التوجيهات الفنية والتقنية لقائدات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة ومشرفات مكاتب التعليم فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات.

واختتم الاجتماع برفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين المستفيدين.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:58 PM

خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية

توصيات ومقترحات وآليات لمواجهة تحديات العام الجديد

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
173

استعرضت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، تجاربها السابقة في التعليم عن بُعد، خلال اجتماع مجلس الشؤون التعليمية الأول للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بقيادة مساعد المدير العام لتعليم الشرقية للشؤون التعليمية "بنات" فاطمة الفهيد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محاوره الرئيسة التي تركزت حول دراسة بحثية للشؤون التعليمية فيما يخص تجربة التعليم عن بعد تم من خلالها إبراز ما واجهه الميدان التعليمي بمختلف فئاته من صعوبات وتحديات وما توصل إليه من نتائج ومخرجات كان لها الأثر الإيجابي بإكساب الجميع خبرات ومهارات ستسهم في نجاح المرحلة القادمة بشكل أكبر.

وتوصل فريق البحث الخاص بالتعليم عن بعد لمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج السابقة وآليات مواجهة أي تحديات لبداية العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية وتضمن تجاوز أي صعوبات بما يضمن انعكاس الجودة على الطالب والطالبة أولاً وتسهيل مهام المتابعة على أولياء الأمور والمعلمين ومختلف الفئات المرتبطة بالتعليم.

وتطرق الاجتماع للتعليمات المتعلقة بدور كل من المدرسة والمعلمة والمرشدة الطلابية داخل البيئة المدرسية، إلى جانب دور المشرفة التربوية في مكاتب التعليم ودور إدارة الإشراف في متابعة وتقييم كل ما قد يواجه العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع التوجيهات الفنية والتقنية لقائدات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة ومشرفات مكاتب التعليم فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات.

واختتم الاجتماع برفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,031
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة