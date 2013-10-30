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"تعليم المجمعة" يدعو للمشاركة بمسابقة مدرستي.. و"العقيل" يدعمها بـ١٠٠ ألف ريال

تضمن 3 مجالات هي الإعلام والتعليم والتدريب.. وآخر موعد للتقديم 7 ربيع الثاني

دعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلام للمشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أن جوائز المسابقة بلغت ١٠٠ ألف ريال قدمها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل الرئيس الفخري لجمعية "سواعد" لتعزيز نشر الثقافة والعلم والتعلم الذاتي والقيم على مستوى المحافظة.

وبينت الإدارة أن للمسابقة ٣ مجالات هي: "مجال الإعلام والتثقيف - مجال التعليم - مجال التدريب"، وأشارت إلى أن المشاركة تكون وفق شروط المسابقة وضوابطها، والتي لابد أن تكون مصممة بطريقة إبداعية قابلة للنشر، كما لابد أن تكون مرتكزة على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم عن بُعد.

وأهابت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة بجميع الفئات المستهدفة بالمشاركة في المسابقة، ورفعها لإدارة التعليم من خلال أقرب مدرسة جُغرافياً للمشارك، وحددت آخر موعد لرفع المشاركات يوم الأحد الموافق ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

تعليم المجمعة

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"تعليم المجمعة" يدعو للمشاركة بمسابقة مدرستي.. و"العقيل" يدعمها بـ١٠٠ ألف ريال
سبق

دعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلام للمشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أن جوائز المسابقة بلغت ١٠٠ ألف ريال قدمها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل الرئيس الفخري لجمعية "سواعد" لتعزيز نشر الثقافة والعلم والتعلم الذاتي والقيم على مستوى المحافظة.

وبينت الإدارة أن للمسابقة ٣ مجالات هي: "مجال الإعلام والتثقيف - مجال التعليم - مجال التدريب"، وأشارت إلى أن المشاركة تكون وفق شروط المسابقة وضوابطها، والتي لابد أن تكون مصممة بطريقة إبداعية قابلة للنشر، كما لابد أن تكون مرتكزة على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم عن بُعد.

وأهابت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة بجميع الفئات المستهدفة بالمشاركة في المسابقة، ورفعها لإدارة التعليم من خلال أقرب مدرسة جُغرافياً للمشارك، وحددت آخر موعد لرفع المشاركات يوم الأحد الموافق ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
12:32 AM

"تعليم المجمعة" يدعو للمشاركة بمسابقة مدرستي.. و"العقيل" يدعمها بـ١٠٠ ألف ريال

تضمن 3 مجالات هي الإعلام والتعليم والتدريب.. وآخر موعد للتقديم 7 ربيع الثاني

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فلاح الجوفان - المجمعة
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دعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلام للمشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أن جوائز المسابقة بلغت ١٠٠ ألف ريال قدمها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل الرئيس الفخري لجمعية "سواعد" لتعزيز نشر الثقافة والعلم والتعلم الذاتي والقيم على مستوى المحافظة.

وبينت الإدارة أن للمسابقة ٣ مجالات هي: "مجال الإعلام والتثقيف - مجال التعليم - مجال التدريب"، وأشارت إلى أن المشاركة تكون وفق شروط المسابقة وضوابطها، والتي لابد أن تكون مصممة بطريقة إبداعية قابلة للنشر، كما لابد أن تكون مرتكزة على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم عن بُعد.

وأهابت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة بجميع الفئات المستهدفة بالمشاركة في المسابقة، ورفعها لإدارة التعليم من خلال أقرب مدرسة جُغرافياً للمشارك، وحددت آخر موعد لرفع المشاركات يوم الأحد الموافق ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

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