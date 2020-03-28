النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سياحة مكة" توجه بتغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال

"العمري": تلقينا توجيهات إمارة المنطقة بأهمية التزام الجميع

وجّه مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بتغيير دوام منسوبي منشآت الإيواء السياحي بجدة اعتباراً من غداً الأحد، وذلك ليتواكب مع منع التجول. وقال "العمري: إنه "وفقاً لما تلقاه من توجيهات من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة نحو أهمية التزام جميع مرافق الإيواء السياحي بأوقات منع التجول، وفي ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية نحو كثرة تحرك بعض الأهالي والسائقين في الطرقات أثناء ساعات المنع، بسبب إحضار بناتهم الموظفات في منشآت الإيواء السياحي، وكذلك تحركات سيارات الموظفين من الشباب عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوامهم أو بداية دوامهم التي تكون خلال ساعات منع التجول".

وأضاف: "في ظل وجود العدد الكبير من منشآت الإيواء السياحي بجدة من موظفين في كل فترة عمل تبدأ أو تنتهي أثناء ساعات منع التجول، وحيث إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الجميع للحد من أي تحركات أثناء منع التجول في جدة وتقليصها لأقل حد ممكن، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من قرار منع التجول، فإنه يستوجب أن تقوم منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة ساعات الدوام اليومي في ظل محدودية نسب الإشغال اليومي، نتيجة توقف السفر والتنقل".

وأكد "العمري" على كافة منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة دوام منسوبيهم بحيث تتم إعادة جدولة دوام النساء اليومي (خلال فترة المنع فقط)، ليبدأ وينتهي خارج أوقات منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين.

كما وجه، بإعادة جدولة دوام الرجال اليومي (خلال فترة المنع فقط) ليكون على فترات مجدولة، بحيث يتم دخول إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية، مثل (4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعية أو حسب سياسة المنشأة، فيما يخص العمل الإضافي أو التعويض).

وشدد "العمري" على أن التكاتف مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية وفرع وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية والأمنية والميدانية يعد محل تقدير الجميع.

مدير عام فرع وزارة السياحة بمكة محمد العمري تغيير الدوام منشآت الإيواء السياحي منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"سياحة مكة" توجه بتغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال
سبق

وجّه مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بتغيير دوام منسوبي منشآت الإيواء السياحي بجدة اعتباراً من غداً الأحد، وذلك ليتواكب مع منع التجول. وقال "العمري: إنه "وفقاً لما تلقاه من توجيهات من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة نحو أهمية التزام جميع مرافق الإيواء السياحي بأوقات منع التجول، وفي ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية نحو كثرة تحرك بعض الأهالي والسائقين في الطرقات أثناء ساعات المنع، بسبب إحضار بناتهم الموظفات في منشآت الإيواء السياحي، وكذلك تحركات سيارات الموظفين من الشباب عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوامهم أو بداية دوامهم التي تكون خلال ساعات منع التجول".

وأضاف: "في ظل وجود العدد الكبير من منشآت الإيواء السياحي بجدة من موظفين في كل فترة عمل تبدأ أو تنتهي أثناء ساعات منع التجول، وحيث إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الجميع للحد من أي تحركات أثناء منع التجول في جدة وتقليصها لأقل حد ممكن، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من قرار منع التجول، فإنه يستوجب أن تقوم منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة ساعات الدوام اليومي في ظل محدودية نسب الإشغال اليومي، نتيجة توقف السفر والتنقل".

وأكد "العمري" على كافة منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة دوام منسوبيهم بحيث تتم إعادة جدولة دوام النساء اليومي (خلال فترة المنع فقط)، ليبدأ وينتهي خارج أوقات منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين.

كما وجه، بإعادة جدولة دوام الرجال اليومي (خلال فترة المنع فقط) ليكون على فترات مجدولة، بحيث يتم دخول إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية، مثل (4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعية أو حسب سياسة المنشأة، فيما يخص العمل الإضافي أو التعويض).

وشدد "العمري" على أن التكاتف مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية وفرع وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية والأمنية والميدانية يعد محل تقدير الجميع.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
05:27 PM

"سياحة مكة" توجه بتغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال

"العمري": تلقينا توجيهات إمارة المنطقة بأهمية التزام الجميع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
8,326

وجّه مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بتغيير دوام منسوبي منشآت الإيواء السياحي بجدة اعتباراً من غداً الأحد، وذلك ليتواكب مع منع التجول. وقال "العمري: إنه "وفقاً لما تلقاه من توجيهات من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة نحو أهمية التزام جميع مرافق الإيواء السياحي بأوقات منع التجول، وفي ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية نحو كثرة تحرك بعض الأهالي والسائقين في الطرقات أثناء ساعات المنع، بسبب إحضار بناتهم الموظفات في منشآت الإيواء السياحي، وكذلك تحركات سيارات الموظفين من الشباب عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوامهم أو بداية دوامهم التي تكون خلال ساعات منع التجول".

وأضاف: "في ظل وجود العدد الكبير من منشآت الإيواء السياحي بجدة من موظفين في كل فترة عمل تبدأ أو تنتهي أثناء ساعات منع التجول، وحيث إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الجميع للحد من أي تحركات أثناء منع التجول في جدة وتقليصها لأقل حد ممكن، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من قرار منع التجول، فإنه يستوجب أن تقوم منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة ساعات الدوام اليومي في ظل محدودية نسب الإشغال اليومي، نتيجة توقف السفر والتنقل".

وأكد "العمري" على كافة منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة دوام منسوبيهم بحيث تتم إعادة جدولة دوام النساء اليومي (خلال فترة المنع فقط)، ليبدأ وينتهي خارج أوقات منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين.

كما وجه، بإعادة جدولة دوام الرجال اليومي (خلال فترة المنع فقط) ليكون على فترات مجدولة، بحيث يتم دخول إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية، مثل (4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعية أو حسب سياسة المنشأة، فيما يخص العمل الإضافي أو التعويض).

وشدد "العمري" على أن التكاتف مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية وفرع وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية والأمنية والميدانية يعد محل تقدير الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة