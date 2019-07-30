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"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش

انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية لمساعدة المجتمعات المحتاجة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.
وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.
وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
02:51 PM

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش

انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية لمساعدة المجتمعات المحتاجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.
وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.

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