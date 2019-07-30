قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور. وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-30 قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.

وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 02:51 PM

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية لمساعدة المجتمعات المحتاجة





A A A





0 مشاركة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.

وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.