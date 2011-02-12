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بعد اكتساحها للإسرائيلية.. فيروس يحرم "يارا الحقباني" من حلمها بـ"نيروبي للتنس"

كتبت عما أصابها وتحدثت عن ارتفاع في درجة حرارة جسمها ووعدت بالتعويض

حرم أحد فيروسات المعدة لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني من خوض لقاء ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية أمام اللاعبة البريطانية جادي كول؛ وذلك بعد تغلبها على منافستها الإسرائيلية؛ حيث كانت ستتأهل حال فوزها إلى نصف النهائي؛ لتحقق إنجازاً جديداً للرياضة السعودية.

وقالت "الحقباني" عبر صفحتها على "تويتر": "أعتذر للجميع فيروس المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم يحرماني من مباراة ربع النهائي أمام البريطانية، إن شاء الله أعوض في بطولات شهر مارس".

وكانت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني قد كسبت الجولة ضد منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف بنتيجة مجموعتين دون مقابل، لتواصل تألقها في المحافل الدولية، وتبلغ ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية للتنس.

واحترفت "الحقباني" رياضة التنس منذ سنوات لتكون أصغر لاعبة تنس بالمملكة، وحققت انتصارات مهمة في المحافل الدولية، كان آخرها التأهل إلى ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية، بالإضافة لتمثيل المملكة في بطولات "الجونيور" و"الفيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي، كما أنها تعد أول سعودية تدخل تصنيف اللاعبات المحترفات، علماً بأنها مسجلة في كشوفات نادي الاتحاد منذ عام 2018.

كما حصدت "الحقباني" في بطولة نيروبي الفوز على الكينية "أليسيا أويجي" في الدور الأول، ثم فازت على الرومانية "مايا فيسان" في الدور الثاني بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء 6 -1 و6 - 2، ثم اكتسحت الإسرائيلية "ريني نيكيشوف" بنتيجة 6 - 0 و6 - 2، لتواصل مشوارها الناجح في البطولة وتتأهل إلى ربع النهائي.

وتحتل "الحقباني" المركز 767 عالمياً وفق ترتيب لاعبات التنس المحترفات؛ حيث لعبت 16 مباراة في بطولات التنس J3.J4.J5 للاعبات خلال عام 2021، ونجحت خلالها في تحقيق 8 انتصارات مع تعرضها لـ8 هزائم، بنسبة نجاح 50 في المائة، وشاركت حتى الآن في 7 مباريات بعام 2022، فازت في 4 وخسرت 3 خلال منافسات j4 وj5.

لاعبة التنس السعودية بطولة نيروبي الدولية فيروس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اكتساحها للإسرائيلية.. فيروس يحرم "يارا الحقباني" من حلمها بـ"نيروبي للتنس"
سبق

حرم أحد فيروسات المعدة لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني من خوض لقاء ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية أمام اللاعبة البريطانية جادي كول؛ وذلك بعد تغلبها على منافستها الإسرائيلية؛ حيث كانت ستتأهل حال فوزها إلى نصف النهائي؛ لتحقق إنجازاً جديداً للرياضة السعودية.

وقالت "الحقباني" عبر صفحتها على "تويتر": "أعتذر للجميع فيروس المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم يحرماني من مباراة ربع النهائي أمام البريطانية، إن شاء الله أعوض في بطولات شهر مارس".

وكانت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني قد كسبت الجولة ضد منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف بنتيجة مجموعتين دون مقابل، لتواصل تألقها في المحافل الدولية، وتبلغ ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية للتنس.

واحترفت "الحقباني" رياضة التنس منذ سنوات لتكون أصغر لاعبة تنس بالمملكة، وحققت انتصارات مهمة في المحافل الدولية، كان آخرها التأهل إلى ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية، بالإضافة لتمثيل المملكة في بطولات "الجونيور" و"الفيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي، كما أنها تعد أول سعودية تدخل تصنيف اللاعبات المحترفات، علماً بأنها مسجلة في كشوفات نادي الاتحاد منذ عام 2018.

كما حصدت "الحقباني" في بطولة نيروبي الفوز على الكينية "أليسيا أويجي" في الدور الأول، ثم فازت على الرومانية "مايا فيسان" في الدور الثاني بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء 6 -1 و6 - 2، ثم اكتسحت الإسرائيلية "ريني نيكيشوف" بنتيجة 6 - 0 و6 - 2، لتواصل مشوارها الناجح في البطولة وتتأهل إلى ربع النهائي.

وتحتل "الحقباني" المركز 767 عالمياً وفق ترتيب لاعبات التنس المحترفات؛ حيث لعبت 16 مباراة في بطولات التنس J3.J4.J5 للاعبات خلال عام 2021، ونجحت خلالها في تحقيق 8 انتصارات مع تعرضها لـ8 هزائم، بنسبة نجاح 50 في المائة، وشاركت حتى الآن في 7 مباريات بعام 2022، فازت في 4 وخسرت 3 خلال منافسات j4 وj5.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:49 PM

بعد اكتساحها للإسرائيلية.. فيروس يحرم "يارا الحقباني" من حلمها بـ"نيروبي للتنس"

كتبت عما أصابها وتحدثت عن ارتفاع في درجة حرارة جسمها ووعدت بالتعويض

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
19
11,758

حرم أحد فيروسات المعدة لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني من خوض لقاء ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية أمام اللاعبة البريطانية جادي كول؛ وذلك بعد تغلبها على منافستها الإسرائيلية؛ حيث كانت ستتأهل حال فوزها إلى نصف النهائي؛ لتحقق إنجازاً جديداً للرياضة السعودية.

وقالت "الحقباني" عبر صفحتها على "تويتر": "أعتذر للجميع فيروس المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم يحرماني من مباراة ربع النهائي أمام البريطانية، إن شاء الله أعوض في بطولات شهر مارس".

وكانت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني قد كسبت الجولة ضد منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف بنتيجة مجموعتين دون مقابل، لتواصل تألقها في المحافل الدولية، وتبلغ ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية للتنس.

واحترفت "الحقباني" رياضة التنس منذ سنوات لتكون أصغر لاعبة تنس بالمملكة، وحققت انتصارات مهمة في المحافل الدولية، كان آخرها التأهل إلى ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية، بالإضافة لتمثيل المملكة في بطولات "الجونيور" و"الفيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي، كما أنها تعد أول سعودية تدخل تصنيف اللاعبات المحترفات، علماً بأنها مسجلة في كشوفات نادي الاتحاد منذ عام 2018.

كما حصدت "الحقباني" في بطولة نيروبي الفوز على الكينية "أليسيا أويجي" في الدور الأول، ثم فازت على الرومانية "مايا فيسان" في الدور الثاني بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء 6 -1 و6 - 2، ثم اكتسحت الإسرائيلية "ريني نيكيشوف" بنتيجة 6 - 0 و6 - 2، لتواصل مشوارها الناجح في البطولة وتتأهل إلى ربع النهائي.

وتحتل "الحقباني" المركز 767 عالمياً وفق ترتيب لاعبات التنس المحترفات؛ حيث لعبت 16 مباراة في بطولات التنس J3.J4.J5 للاعبات خلال عام 2021، ونجحت خلالها في تحقيق 8 انتصارات مع تعرضها لـ8 هزائم، بنسبة نجاح 50 في المائة، وشاركت حتى الآن في 7 مباريات بعام 2022، فازت في 4 وخسرت 3 خلال منافسات j4 وj5.

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