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الليلة.. مواجهتان من العيار الثقيل في ثُمن نهائي كأس إفريقيا

تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرَين فيهما؛ فكل لقاء يمثل نهائيًّا مبكرًا بحد ذاته.

مصر - جنوب إفريقيا

يدخل منتخب مصر مرحلة الجد في سعيه للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية على أرضه بلقائه جنوب إفريقيا؛ إذ يبحث أصحاب الأرض عن تعزيز رقمهم القياسي، والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم.

هذا اللقاء هو الثالث بينهما في تاريخ البطولة، والمواجهة الأخيرة بينهما تحمل ذكرى طيبة للمصريين عندما فازوا بثنائية نظيفة في نهائي 1998؛ ليحرزوا اللقب الرابع في بوركينا فاسو، ويكرروا بذلك فوزًا حققوه قبل عامين في الدور الأول لنسخة 1996 في جوهانسبورغ بهدف نظيف.

الكاميرون - نيجيريا

يُعد المنتخبان من الأسماء التي يحسب لها حساب قاريًّا، وسيكون لقاؤهما السابع بينهما في البطولة، ثلاثة منها كانت في المباراة النهائية للبطولة، وكانت الأفضلية فيها للكاميرون بتتويجها باللقب عامي (1984 و1988) مقابل تتويج وحيد لنيجيريا عام 2000م.

ويأمل منتخب الكاميرون بالمحافظة على لقبه الذي تُوج به في النسخة الأخيرة عام 2017؛ وذلك لرفع رصيده من الألقاب القارية إلى 6، ويكون الثاني تواليًا.

وفي المقابل يبحث منتخب نيجيريا عن لقبه الرابع بالبطولة.

وسيكون الفائز من مباراة منتخبَي مصر وجنوب إفريقيا على موعد في ربع النهائي مع الفائز من لقاء الكاميرون التي أحرزت عام 2017 لقبها الخامس في البطولة، ونيجيريا المتوجة باللقب القاري ثلاث مرات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الليلة.. مواجهتان من العيار الثقيل في ثُمن نهائي كأس إفريقيا
سبق

تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرَين فيهما؛ فكل لقاء يمثل نهائيًّا مبكرًا بحد ذاته.

مصر - جنوب إفريقيا

يدخل منتخب مصر مرحلة الجد في سعيه للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية على أرضه بلقائه جنوب إفريقيا؛ إذ يبحث أصحاب الأرض عن تعزيز رقمهم القياسي، والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم.

هذا اللقاء هو الثالث بينهما في تاريخ البطولة، والمواجهة الأخيرة بينهما تحمل ذكرى طيبة للمصريين عندما فازوا بثنائية نظيفة في نهائي 1998؛ ليحرزوا اللقب الرابع في بوركينا فاسو، ويكرروا بذلك فوزًا حققوه قبل عامين في الدور الأول لنسخة 1996 في جوهانسبورغ بهدف نظيف.

الكاميرون - نيجيريا

يُعد المنتخبان من الأسماء التي يحسب لها حساب قاريًّا، وسيكون لقاؤهما السابع بينهما في البطولة، ثلاثة منها كانت في المباراة النهائية للبطولة، وكانت الأفضلية فيها للكاميرون بتتويجها باللقب عامي (1984 و1988) مقابل تتويج وحيد لنيجيريا عام 2000م.

ويأمل منتخب الكاميرون بالمحافظة على لقبه الذي تُوج به في النسخة الأخيرة عام 2017؛ وذلك لرفع رصيده من الألقاب القارية إلى 6، ويكون الثاني تواليًا.

وفي المقابل يبحث منتخب نيجيريا عن لقبه الرابع بالبطولة.

وسيكون الفائز من مباراة منتخبَي مصر وجنوب إفريقيا على موعد في ربع النهائي مع الفائز من لقاء الكاميرون التي أحرزت عام 2017 لقبها الخامس في البطولة، ونيجيريا المتوجة باللقب القاري ثلاث مرات.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:58 AM

الليلة.. مواجهتان من العيار الثقيل في ثُمن نهائي كأس إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرَين فيهما؛ فكل لقاء يمثل نهائيًّا مبكرًا بحد ذاته.

مصر - جنوب إفريقيا

يدخل منتخب مصر مرحلة الجد في سعيه للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية على أرضه بلقائه جنوب إفريقيا؛ إذ يبحث أصحاب الأرض عن تعزيز رقمهم القياسي، والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم.

هذا اللقاء هو الثالث بينهما في تاريخ البطولة، والمواجهة الأخيرة بينهما تحمل ذكرى طيبة للمصريين عندما فازوا بثنائية نظيفة في نهائي 1998؛ ليحرزوا اللقب الرابع في بوركينا فاسو، ويكرروا بذلك فوزًا حققوه قبل عامين في الدور الأول لنسخة 1996 في جوهانسبورغ بهدف نظيف.

الكاميرون - نيجيريا

يُعد المنتخبان من الأسماء التي يحسب لها حساب قاريًّا، وسيكون لقاؤهما السابع بينهما في البطولة، ثلاثة منها كانت في المباراة النهائية للبطولة، وكانت الأفضلية فيها للكاميرون بتتويجها باللقب عامي (1984 و1988) مقابل تتويج وحيد لنيجيريا عام 2000م.

ويأمل منتخب الكاميرون بالمحافظة على لقبه الذي تُوج به في النسخة الأخيرة عام 2017؛ وذلك لرفع رصيده من الألقاب القارية إلى 6، ويكون الثاني تواليًا.

وفي المقابل يبحث منتخب نيجيريا عن لقبه الرابع بالبطولة.

وسيكون الفائز من مباراة منتخبَي مصر وجنوب إفريقيا على موعد في ربع النهائي مع الفائز من لقاء الكاميرون التي أحرزت عام 2017 لقبها الخامس في البطولة، ونيجيريا المتوجة باللقب القاري ثلاث مرات.

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