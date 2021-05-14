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قطر.. تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بكورونا وشفاء 590

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، تسجيل 244 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 151 حالة من أفراد المجتمع، و93 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 590 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 205750.
وتم تسجيل حالتي وفاة جديدة تبلغ أعمارهما 56 و74 عاما، كل منهما كانتا من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة.

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قطر.. تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بكورونا وشفاء 590
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، تسجيل 244 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 151 حالة من أفراد المجتمع، و93 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 590 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 205750.
وتم تسجيل حالتي وفاة جديدة تبلغ أعمارهما 56 و74 عاما، كل منهما كانتا من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:42 PM

قطر.. تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بكورونا وشفاء 590

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، تسجيل 244 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 151 حالة من أفراد المجتمع، و93 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 590 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 205750.
وتم تسجيل حالتي وفاة جديدة تبلغ أعمارهما 56 و74 عاما، كل منهما كانتا من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة.

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