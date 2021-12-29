"محافظ ظهران الجنوب" يرعى حفل تكريم أعضاء "المجلس البلدي"

"الوادعي": المحافظة بحاجة إلى مشاريع تزيد قيمتها على 100 مليون ريال

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، الحفل الذي أقامته بلدية المحافظة تكريماً لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، بمناسبة انتهاء الدورة الثالثة من أعمال المجالس البلدية.

وتضمن الحفل كلمة رئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان، رفع خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود للقطاع البلدي من قِبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.

وثمّن بن قبلان، الدور الكبير للمجلس البلدي في الارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة من خلال التعاون التام مع البلدية في تنفيذ استراتيجية وخطط مدروسة قائمة على رؤية وأهداف تحققت بفضل العمل بروح الفريق الواحد.

بدوره، رفع رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن منحوهم الثقة لخدمة الوطن الغالي من خلال العمل في المجالس البلدية.

واستعرض الوادعي، منجزات المجلس البلدي ومبادراته خلال الدورة الثالثة والشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، لافتاً إلى أن البلدية والمجلس على الرغم من شح المشاريع إلا أن هناك مشاريع نوعية نُفذت في مختلف أنحاء المحافظة.

وكشف الوادعي، أن المجلس عمل خلال دورته الثالثة بالتعاون مع البلدية على محاولة اعتماد مشاريع مختلفة تزيد قيمتها على 100 مليون ريال من خلال مقابلة قيادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولقاء الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وأمين ومسؤولي أمانة منطقة عسير، ووضع خطة واضحة لاعتماد تلك المشاريع وفق دراسات علمية مدروسة ومحاولة تعويض المحافظة بتلك المشاريع نظير ما فقدته بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها وسحبت على أثرها العديد من المشاريع الاساسية إضافة إلى خطة لتطوير الخدمات البلدية في مركز الغايل الذي نقلت خدماته البلدية من بلدية الربوعة إلى بلدية ظهران الجنوب، وما يشكل ذلك من ضرورة تخصيص مشاريع متكاملة لهذا المركز المهم من حيث كثرة عدد سكانه وكبر مساحته وموقعه الإستراتيجي، كما عمل المجلس مع البلدية على تطوير الجانب الاستثماري باستقطاب رؤوس الاموال والشركات والمؤسسات التجارية أسواق عبدالله العثيم وبنده، بالتعاون مع رئيس البلدية وقسم الاستثمار الذين تميزوا في إعادة صياغة الفكر الاستثماري في البلدية.

وفي ختام الكلمة، ثمّن الوادعي الدعم الكبير والمباشر من قِبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، للبلدية وللمجلس من خلال اللقاءات المباشرة ومتابعته جميع المشاريع البلدية في المحافظة، كما شكر الوادعي محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، ورئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان، ومشايخ القبائل والأهالي والفرق التطوعية وجميع منسوبي بلدية ظهران الجنوب والزملاء الإعلاميين، على ما وجدوه من تعاون تام منهم مما كان له الأثر الكبير في اختيار المجلس البلدي كأحد المجالس البلدية المتميزة على مستوى المملكة، وحصول بلدية ظهران الجنوب على درع التميز البلدي على مستوى منطقة عسير.

وقدّم الوادعي، اعتذاره لجميع مَن تعذر وتأخر تقديم الخدمة لهم بسبب شح المشاريع خلال دورة أعمال المجالس الثالثة والتي أدرجت ضمن خطة البلدية للعام الجاري.