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"الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

بتحريض المصابين على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق داخل الوحدة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.

وفي بيان للداخلية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية؛ أصيلة ولاية قبلي".

وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تمّ تسريحه من السجن أخيراً بعد تورُّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا الخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".

وزارة الداخلية التونسية فيروس كورونا الجديد

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"الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن
سبق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.

وفي بيان للداخلية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية؛ أصيلة ولاية قبلي".

وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تمّ تسريحه من السجن أخيراً بعد تورُّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا الخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:08 PM

"الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

بتحريض المصابين على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق داخل الوحدة الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.

وفي بيان للداخلية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية؛ أصيلة ولاية قبلي".

وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تمّ تسريحه من السجن أخيراً بعد تورُّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا الخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".

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