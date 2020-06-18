"التجارة" تعلن حملة تصحيح لـ 384 مركبة دودج "تشالنجر" 2018
لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة بنزين "95" عن الفعلي بنزين "91"
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج "تشالنجر، دورانجو" 2018.
وزارة التجارة
وأوضحت الوزارة اليوم أن التصحيح يأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين "95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين "91".
وتشمل الحملة 265 مركبة موديل دورانجو إضافة إلى 119 مركبة تشالنجر.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم المركبة والتواصل مع الشركة؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.
"التجارة" تعلن حملة تصحيح لـ 384 مركبة دودج "تشالنجر" 2018
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-18
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج "تشالنجر، دورانجو" 2018.
وأوضحت الوزارة اليوم أن التصحيح يأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين "95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين "91".
وتشمل الحملة 265 مركبة موديل دورانجو إضافة إلى 119 مركبة تشالنجر.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم المركبة والتواصل مع الشركة؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:40 PM
"التجارة" تعلن حملة تصحيح لـ 384 مركبة دودج "تشالنجر" 2018
لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة بنزين "95" عن الفعلي بنزين "91"
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج "تشالنجر، دورانجو" 2018.
وأوضحت الوزارة اليوم أن التصحيح يأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين "95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين "91".
وتشمل الحملة 265 مركبة موديل دورانجو إضافة إلى 119 مركبة تشالنجر.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم المركبة والتواصل مع الشركة؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.