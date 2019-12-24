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"كسوف فجر الخميس" .. "التعليم" تنبّه بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر

"المسند": كسوفان حلقيان الأول لم يحدث منذ 97 سنة والآخر أعظم ظلمة

نبّهت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ بسبب ظاهرة الكسوف، فجر الخميس المقبل.

وحذّر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ ‏من أَن النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا.

وأهاب المسند؛ بالجميع، تجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظراً لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، التي قد تصيب بالعمى المؤقت.

‏وأضاف في تغريدات من حسابه بـ "تويتر": "الكسوف سيقع في وقت حرج وهو خروج الطلاب والطالبات من بيوتهم إلى المدارس، صباح الخميس، فسيدفعهم الفضول إلى رؤية الكسوف، والمشهد الكوني المخيف؛ داعياً وزارات: الصحة والإعلام والتعليم إلى سرعة التوعية والتوجيه في هذا الشأن".

ولفت المسند؛ إلى أن " ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس المقبل هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون ـ الأحياء منهم الآن ـ هذه الظاهرة في أرضهم من قبل! حتى مَن كانت أعمارهم فوق 97 سنة".

وزاد "السعوديون سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر، الأول لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس المقبل 26 ديسمبر شرق السعودية، والآخر في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول".

وأشار المسند؛ إلى أنه "آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق، والله أعلم".

كسوف فجر الخميس إدارة التعليم ظاهرة الكسوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كسوف فجر الخميس" .. "التعليم" تنبّه بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر
سبق

نبّهت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ بسبب ظاهرة الكسوف، فجر الخميس المقبل.

وحذّر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ ‏من أَن النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا.

وأهاب المسند؛ بالجميع، تجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظراً لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، التي قد تصيب بالعمى المؤقت.

‏وأضاف في تغريدات من حسابه بـ "تويتر": "الكسوف سيقع في وقت حرج وهو خروج الطلاب والطالبات من بيوتهم إلى المدارس، صباح الخميس، فسيدفعهم الفضول إلى رؤية الكسوف، والمشهد الكوني المخيف؛ داعياً وزارات: الصحة والإعلام والتعليم إلى سرعة التوعية والتوجيه في هذا الشأن".

ولفت المسند؛ إلى أن " ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس المقبل هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون ـ الأحياء منهم الآن ـ هذه الظاهرة في أرضهم من قبل! حتى مَن كانت أعمارهم فوق 97 سنة".

وزاد "السعوديون سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر، الأول لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس المقبل 26 ديسمبر شرق السعودية، والآخر في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول".

وأشار المسند؛ إلى أنه "آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق، والله أعلم".

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:52 PM

"كسوف فجر الخميس" .. "التعليم" تنبّه بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر

"المسند": كسوفان حلقيان الأول لم يحدث منذ 97 سنة والآخر أعظم ظلمة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
2,965

نبّهت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ بسبب ظاهرة الكسوف، فجر الخميس المقبل.

وحذّر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ ‏من أَن النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا.

وأهاب المسند؛ بالجميع، تجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظراً لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، التي قد تصيب بالعمى المؤقت.

‏وأضاف في تغريدات من حسابه بـ "تويتر": "الكسوف سيقع في وقت حرج وهو خروج الطلاب والطالبات من بيوتهم إلى المدارس، صباح الخميس، فسيدفعهم الفضول إلى رؤية الكسوف، والمشهد الكوني المخيف؛ داعياً وزارات: الصحة والإعلام والتعليم إلى سرعة التوعية والتوجيه في هذا الشأن".

ولفت المسند؛ إلى أن " ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس المقبل هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون ـ الأحياء منهم الآن ـ هذه الظاهرة في أرضهم من قبل! حتى مَن كانت أعمارهم فوق 97 سنة".

وزاد "السعوديون سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر، الأول لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس المقبل 26 ديسمبر شرق السعودية، والآخر في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول".

وأشار المسند؛ إلى أنه "آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق، والله أعلم".

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