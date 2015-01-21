وزير العمل يعتمد إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة

تعمل على تمثيل عمال المملكة في المحافل الدولية والمحلية

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً باعتماد إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية بمسمى "اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية"، حسب التشكيل التالي: المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريّد رئيساً للجنة، والدكتور فيحان بن مساعد العتيبي نائباً للرئيس، وفواز بن فلاح المطيري أميناً عاماً، وعضوية رؤساء اللجان العمالية بالمملكة.

وحدد قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مهام اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، والتي من أهمها: دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة والقيام بمهامها، والتعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص بالوسائل المتاحة، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة الوطنية، وتمثيل عمال المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والمحلية، وصياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشتمل على نظام الترشيح، ونظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال، ووضع الأطر التي تضمن استمراريتها وفعاليتها، والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية ونتائجها والقرارات التي تقترحها في المهام المكلفة بها.