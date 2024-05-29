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"يد أخضر الناشئين" تقع في المجموعة الأولى لكأس العالم

سحبت في مقر الاتحاد الدولي لكرة اليد بمدينة بازل السويسرية، قرعة بطولة كأس العالم الثامنة للناشئين التي ستُقام في مقدونيا خلال شهر أغسطس المقبل.


وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج وتشيلي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات سويسرا ومصر وهنغاريا وفرنسا وكندا، وفي الثالثة منتخبات مقدونيا "المستضيف" والدنمارك والبحرين واليابان والأرجنتين ونيجيريا، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات آيسلندا وألمانيا وصربيا وتونس والبرازيل والبرتغال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"يد أخضر الناشئين" تقع في المجموعة الأولى لكأس العالم
سبق

سحبت في مقر الاتحاد الدولي لكرة اليد بمدينة بازل السويسرية، قرعة بطولة كأس العالم الثامنة للناشئين التي ستُقام في مقدونيا خلال شهر أغسطس المقبل.


وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج وتشيلي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات سويسرا ومصر وهنغاريا وفرنسا وكندا، وفي الثالثة منتخبات مقدونيا "المستضيف" والدنمارك والبحرين واليابان والأرجنتين ونيجيريا، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات آيسلندا وألمانيا وصربيا وتونس والبرازيل والبرتغال.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:33 PM

"يد أخضر الناشئين" تقع في المجموعة الأولى لكأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سحبت في مقر الاتحاد الدولي لكرة اليد بمدينة بازل السويسرية، قرعة بطولة كأس العالم الثامنة للناشئين التي ستُقام في مقدونيا خلال شهر أغسطس المقبل.


وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج وتشيلي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات سويسرا ومصر وهنغاريا وفرنسا وكندا، وفي الثالثة منتخبات مقدونيا "المستضيف" والدنمارك والبحرين واليابان والأرجنتين ونيجيريا، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات آيسلندا وألمانيا وصربيا وتونس والبرازيل والبرتغال.

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