سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.

وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية :

هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711

أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388

الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334