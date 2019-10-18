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سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.

وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية :
هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711
أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388
الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334

حرائق لبنان لبنان بيروت السفارة السعودية في بيروت

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سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات
سبق

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.

وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية :
هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711
أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388
الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
11:25 AM

سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.

وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية :
هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711
أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388
الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334

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