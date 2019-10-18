سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات
نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان
نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.
وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية : هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711 أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388 الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334
سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-18
نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.
وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية : هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711 أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388 الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
11:25 AM
سفارة المملكة بـ"بيروت" تُحذّر السعوديين: ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات
نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، بأخذ الحية والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان.
وطلبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزئرين في حال الطواريء التواصل مع السفارة على الأرقام التالية : هواتف السفارة في بيروت : 009611762722 - 009611762711 أرقام شؤون السعوديين : 0096176026555 - 0096178803388 الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج : 00966920033334