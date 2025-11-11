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العراق يسجّل 3198 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 436.657

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 508،508 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 50 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11482، فيما سُجّلت 1992 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 436.657 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60.369، من بينهم 384 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجّل 3198 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 508،508 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 50 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11482، فيما سُجّلت 1992 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 436.657 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60.369، من بينهم 384 يرقدون في العناية المركزة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:51 PM

العراق يسجّل 3198 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 436.657

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 508،508 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 50 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11482، فيما سُجّلت 1992 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 436.657 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60.369، من بينهم 384 يرقدون في العناية المركزة.

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