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"الصحة" : تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 67719

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 22/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 67719 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

وتابع المتحدث: بلغ عدد الوفيات الجدد 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفىً.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" : تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 67719
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 22/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 67719 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

وتابع المتحدث: بلغ عدد الوفيات الجدد 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفىً.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:41 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:38 AM

"الصحة" : تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 67719

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
32
158,434

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 22/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 67719 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

وتابع المتحدث: بلغ عدد الوفيات الجدد 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفىً.

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