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عطيف يشارك في تدريبات الهلال.. بعد تعافيه من الإصابة

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الله عطيف في تدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، حيث ستكون عودته للتدريبات الجماعية والمناورات الفنية بشكل تدريجي.

وقد أجرى الفريق الهلالي مساء اليوم الأحد تدريبا اعتياديا، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2020/2021 م، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل التدريب، جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية.

وتقرر أن يواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين؛ وذلك في مقر النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عطيف يشارك في تدريبات الهلال.. بعد تعافيه من الإصابة
سبق

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الله عطيف في تدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، حيث ستكون عودته للتدريبات الجماعية والمناورات الفنية بشكل تدريجي.

وقد أجرى الفريق الهلالي مساء اليوم الأحد تدريبا اعتياديا، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2020/2021 م، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل التدريب، جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية.

وتقرر أن يواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين؛ وذلك في مقر النادي.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
10:46 PM

عطيف يشارك في تدريبات الهلال.. بعد تعافيه من الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الله عطيف في تدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، حيث ستكون عودته للتدريبات الجماعية والمناورات الفنية بشكل تدريجي.

وقد أجرى الفريق الهلالي مساء اليوم الأحد تدريبا اعتياديا، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2020/2021 م، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل التدريب، جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية.

وتقرر أن يواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين؛ وذلك في مقر النادي.

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