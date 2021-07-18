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رئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار

للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج الحجاج أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، قائلا: من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، تأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

ولفت إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي والأول، وتحويل تفويج الحجاج إلى مواقع تنظيم الحجاج المعدة في توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج، مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تحديد مواقع المسارات وتهيئتها بملصقات، وذلك لسلامة حجاج بيت الله الحرام في مواقع تنظيم الحجاج المعدة للمعتمرين.

وأكد أن تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.


ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار
سبق

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج الحجاج أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، قائلا: من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، تأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

ولفت إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي والأول، وتحويل تفويج الحجاج إلى مواقع تنظيم الحجاج المعدة في توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج، مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تحديد مواقع المسارات وتهيئتها بملصقات، وذلك لسلامة حجاج بيت الله الحرام في مواقع تنظيم الحجاج المعدة للمعتمرين.

وأكد أن تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.


ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:30 PM

رئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار

للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج الحجاج أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، قائلا: من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، تأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

ولفت إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي والأول، وتحويل تفويج الحجاج إلى مواقع تنظيم الحجاج المعدة في توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج، مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تحديد مواقع المسارات وتهيئتها بملصقات، وذلك لسلامة حجاج بيت الله الحرام في مواقع تنظيم الحجاج المعدة للمعتمرين.

وأكد أن تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.


ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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