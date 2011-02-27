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عين ترى الملك وأخرى ترصد ولي العهد.. شاهد: "جدارية 3D" تبهر زوار الجنادرية

عدستان زرقاء وحمراء تنقلان التغاير في صورة واحدة أبدعها مجموعة فنانين سعوديين

تصوير : عبدالعزيز بن ماضي

أثارت لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد رسمها مجموعة فنانين سعوديين تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في صورة واحدة، إعجاب ودهشة زوار مهرجان الجنادرية.
الجدارية التي ضمها جناح مسك الخيرية، رُسمت بفن يسمى "3D Red and Blue"، وهي عبارة عن لوحة مدهشة تُظهر لك الملك سلمان عندما تشاهدها من جانب العدسة الأحمر، بينما عندما تشاهدها من جانب العدسة الأزرق ترى الأمير محمد بن سلمان؛ حيث قدم المصور عبدالعزيز بن ماضي بعض لقطات ومشاهد للجدارية.
وقال "سعيد عبود"، قائد مجموعة "قلم رصاص" التي أبدعت اللوحة لـ"سبق": "أنا ومجموعتي نشارك في جناح مسك الخيرية في الجنادرية، وأحببت أن أقدم شيئاً مختلفاً وجديداً، أعبر به عن فخري وحبي لوطني، والحمدلله قدمت هذه الفكرة للمنظمين، ورحبوا بها، وقدموا لي كل ما أحتاجه لتنفيذها".
وأضاف: "اعتمدنا على الرسم اليدوي، بفن يُسمى "3D Red and Blue"، تعلمته واجتهدت فيه، وكانت أول لوحة لي بهذه الطريقة في مشاركة في أبوظبي في اليوم الوطني للإمارات، وقدمت فيه صورة للملك سلمان والشيخ خليفة بن زايد".
اللوحة التي استغرقت 6 أيام عمل من الشباب القائم على رسمها، ما زالت لم تكتمل بعد، فهم يعملون على قدمٍ وساق؛ للانتهاء من بعض التفاصيل الأخيرة، ولكن ما هون التعب والمجهود الذي بُذل ما وجده الشباب من ثناء ومديح لم يتوقعوه، وعبر "عبود" عن ذلك؛ إذ قال: "إن تقديم مثل هذا العمل بين أبناء وطنك، وتسمع كلامهم ومدحهم، وثنائهم شيء مختلف جداً، وشعور لا يوصف ولا يقدر بثمن".
وأشار إلى أن رسالته من خلال هذا العمل الفني هي التعبير عن أن عين كل مواطن سعودي لخادم الحرمين، والعين الأخرى لولي عهده الأمين.
واختتم الشاب السعودي حديثه، بقوله: "أعمل حالياً على فيديو احترافي للرسمة، يوضح مراحلها المختلفة من بدايتها إلى نهايتها، وسيكون متاحاً خلال الأيام القادمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عين ترى الملك وأخرى ترصد ولي العهد.. شاهد: "جدارية 3D" تبهر زوار الجنادرية
سبق

تصوير : عبدالعزيز بن ماضي

أثارت لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد رسمها مجموعة فنانين سعوديين تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في صورة واحدة، إعجاب ودهشة زوار مهرجان الجنادرية.
الجدارية التي ضمها جناح مسك الخيرية، رُسمت بفن يسمى "3D Red and Blue"، وهي عبارة عن لوحة مدهشة تُظهر لك الملك سلمان عندما تشاهدها من جانب العدسة الأحمر، بينما عندما تشاهدها من جانب العدسة الأزرق ترى الأمير محمد بن سلمان؛ حيث قدم المصور عبدالعزيز بن ماضي بعض لقطات ومشاهد للجدارية.
وقال "سعيد عبود"، قائد مجموعة "قلم رصاص" التي أبدعت اللوحة لـ"سبق": "أنا ومجموعتي نشارك في جناح مسك الخيرية في الجنادرية، وأحببت أن أقدم شيئاً مختلفاً وجديداً، أعبر به عن فخري وحبي لوطني، والحمدلله قدمت هذه الفكرة للمنظمين، ورحبوا بها، وقدموا لي كل ما أحتاجه لتنفيذها".
وأضاف: "اعتمدنا على الرسم اليدوي، بفن يُسمى "3D Red and Blue"، تعلمته واجتهدت فيه، وكانت أول لوحة لي بهذه الطريقة في مشاركة في أبوظبي في اليوم الوطني للإمارات، وقدمت فيه صورة للملك سلمان والشيخ خليفة بن زايد".
اللوحة التي استغرقت 6 أيام عمل من الشباب القائم على رسمها، ما زالت لم تكتمل بعد، فهم يعملون على قدمٍ وساق؛ للانتهاء من بعض التفاصيل الأخيرة، ولكن ما هون التعب والمجهود الذي بُذل ما وجده الشباب من ثناء ومديح لم يتوقعوه، وعبر "عبود" عن ذلك؛ إذ قال: "إن تقديم مثل هذا العمل بين أبناء وطنك، وتسمع كلامهم ومدحهم، وثنائهم شيء مختلف جداً، وشعور لا يوصف ولا يقدر بثمن".
وأشار إلى أن رسالته من خلال هذا العمل الفني هي التعبير عن أن عين كل مواطن سعودي لخادم الحرمين، والعين الأخرى لولي عهده الأمين.
واختتم الشاب السعودي حديثه، بقوله: "أعمل حالياً على فيديو احترافي للرسمة، يوضح مراحلها المختلفة من بدايتها إلى نهايتها، وسيكون متاحاً خلال الأيام القادمة".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:00 AM

عين ترى الملك وأخرى ترصد ولي العهد.. شاهد: "جدارية 3D" تبهر زوار الجنادرية

عدستان زرقاء وحمراء تنقلان التغاير في صورة واحدة أبدعها مجموعة فنانين سعوديين

A A A
ياسر نجدي - الرياض
7
8,692

تصوير : عبدالعزيز بن ماضي

أثارت لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد رسمها مجموعة فنانين سعوديين تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في صورة واحدة، إعجاب ودهشة زوار مهرجان الجنادرية.
الجدارية التي ضمها جناح مسك الخيرية، رُسمت بفن يسمى "3D Red and Blue"، وهي عبارة عن لوحة مدهشة تُظهر لك الملك سلمان عندما تشاهدها من جانب العدسة الأحمر، بينما عندما تشاهدها من جانب العدسة الأزرق ترى الأمير محمد بن سلمان؛ حيث قدم المصور عبدالعزيز بن ماضي بعض لقطات ومشاهد للجدارية.
وقال "سعيد عبود"، قائد مجموعة "قلم رصاص" التي أبدعت اللوحة لـ"سبق": "أنا ومجموعتي نشارك في جناح مسك الخيرية في الجنادرية، وأحببت أن أقدم شيئاً مختلفاً وجديداً، أعبر به عن فخري وحبي لوطني، والحمدلله قدمت هذه الفكرة للمنظمين، ورحبوا بها، وقدموا لي كل ما أحتاجه لتنفيذها".
وأضاف: "اعتمدنا على الرسم اليدوي، بفن يُسمى "3D Red and Blue"، تعلمته واجتهدت فيه، وكانت أول لوحة لي بهذه الطريقة في مشاركة في أبوظبي في اليوم الوطني للإمارات، وقدمت فيه صورة للملك سلمان والشيخ خليفة بن زايد".
اللوحة التي استغرقت 6 أيام عمل من الشباب القائم على رسمها، ما زالت لم تكتمل بعد، فهم يعملون على قدمٍ وساق؛ للانتهاء من بعض التفاصيل الأخيرة، ولكن ما هون التعب والمجهود الذي بُذل ما وجده الشباب من ثناء ومديح لم يتوقعوه، وعبر "عبود" عن ذلك؛ إذ قال: "إن تقديم مثل هذا العمل بين أبناء وطنك، وتسمع كلامهم ومدحهم، وثنائهم شيء مختلف جداً، وشعور لا يوصف ولا يقدر بثمن".
وأشار إلى أن رسالته من خلال هذا العمل الفني هي التعبير عن أن عين كل مواطن سعودي لخادم الحرمين، والعين الأخرى لولي عهده الأمين.
واختتم الشاب السعودي حديثه، بقوله: "أعمل حالياً على فيديو احترافي للرسمة، يوضح مراحلها المختلفة من بدايتها إلى نهايتها، وسيكون متاحاً خلال الأيام القادمة".

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