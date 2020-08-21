"الشعلان": الإيواء الجبري للموقوفات مخالف لنظام السجن والتوقيف

بعد تعديل وثائق السفر

طالبت عضوات مجلس الشورى السعودي بعد تفعيل قرار إلغاء الوصاية على النساء، والسماح لهن بالسفر بعد سن 21، دون موافقة ولي للأمر؛ بإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن، من دون اشتراط تسلمهن من جانب ولي أمرها.

وكتبت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏مع دخول تعديل وثائق السفر حيز التطبيق، واعتبار المرأة راشدة في عمر 21، يتجدّد السؤال عن وضع سجينات دور الضيافة اللواتي انتهت محكومياتهن، وبقين لعدم استلامهن من أولياء الأمر".

وأضافت: "لدي مداخلة قدمتها في المجلس قبل 7 أشهر عن مخالفة هذا الإيواء الجبري للنظام الأساسي للحكم، ونظام السجن والتوقيف".

وكانت عضو الشورى لطيفة الشعلان، تقدمت بتوصية تطالب فيها بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء محكوميتهن، بمغادرة دور الضيافة فورًا، دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لتسلمهن، انطلاقًا من مساواتهن بالمفرج عنهم من الرجال.

وقالت في مداخلتها في مجلس الشورى: إن "رفض إطلاق سراح السجينة بعد انتهاء المدة؛ لا يتماشى مع توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، حفظهما الله، وإجبارهن البقاء بالدار يعدّ مخالفة للمادة (36) من نظام الحكم الوارد فيها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وحتى دور الضيافة ليس بها نظام او لائحة حَتى الآن؛ وذلك بقاؤهن يعد ظلمًا".

وتابعت: أن "اشتراط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن؛ يخالف الأمر السامي رقم (33322) القاضي بتأكيد على جميع الجهات بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، ومن المعلوم أنه لم يرد في نظام السجن والتوقيف ولائحته التنفيذية شرط حضور ولي الأمر؛ لاستلام النساء المفرج عنهن، فاشتراط ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن، مخالف لنظام السجن والتوقيف في المادة 7 والمادة 21".

وقالت "الشعلان": "ما يتعرض له هؤلاء النساء في دور الضيافة هو من أشكال القهر لهن، والتعدي على حرياتهن الشخصية، ومن أرادت البقاء في هذه الدور بمحض إرادتها بعد انتهاء محكوميتها سُمح لها وعلى الرحب، ومن أرادت الخروج سُمح لها ودُعمت وأُعينت من خلال طرح برامج ومبادرات معينة، بين وزارتَي الداخلية والعمل والتنمية وبعض الجهات الخيرية، ومن الظلم أن يعاقب الإنسان أكثر من المدة المحددة أيًّا كانت الأسباب".

من جهة أخرى قال الكاتب السعودي إبراهيم المنيف: إن "‏السجينات استوفوا محكوميتهم؛ لذلك المفروض يكون أمام الأهل خيارين: يستقبلون بنتهم، ‏أو تعيش حياتها باستقلالية عنهم، ليس من حقهم أن يفرضوا عليها السجن، ‏هي بالنهاية نفس ومن حقها أن تعيش، ‏ولو تم الاعتداء عليها يعاقبون بعقوبة رادعة تحميها، وتحفظ حقها كمواطنة".

وأضاف: "المجتمع يجب أن يصل لمرحلة يدرك فيها أن المرأة بشر تصيب وتخطئ، وليست ملاكاً معصومة عن الخطأ، وحينها سيتعايش على أن خطأ المرأة طبيعي كونها بشراً، بل إن غير الطبيعي هو ألا تخطئ وأن يتم التعامل مع خطئها على أنه خطأ، وليس جريمة لا تغتفر، فهذا محرّم شرعاً".