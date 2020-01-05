اليوم.. ينطلق "رالي داكار السعودية" 2020.. أصعب الراليات الصحراوية في العالم

بمشاركة 556 سائقًا من 62 دولة.. وخالد بن سلطان يؤكد: "حدث مهم لبلادنا وفوائده كثيرة"

افتتح أمس السبت رسميًّا "رالي داكار السعودية" 2020 في نسخته الـ47، وتستمر منافساته من 5 يناير وحتى 17 يناير الجاري؛ حيث أعلن عن انطلاق السباق العالمي الشهير اليوم الأحد خلال الحفل الذي شهدته "قرية داكار" بجدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.

ويجري السباق العالمي للسيارات الذي ينطلق اليوم من جدة في قارة آسيا للمرة الأولى بعد احتكار دام 30 عامًا في فارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كأحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، وتحتضنه صحراء السعودية.

ويُعد سباق رالي داكار السعودية 2020" امتدادًا رائعًا للنسخ السابقة من الرالي، الذي جرى عبر تاريخه في 3 دول أوروبية و21 دولة إفريقية و5 دول في أمريكا الجنوبية، ويمتد السباق في نسخته الأولى في السعودية لمسافة 7856 كيلو مترًا؛ منها 5097 كيلو مترًا على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخ داكار؛ بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كيلو مترًا.

ويشهد مشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقًا مخضرمًا شاركوا في عشرة نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء السعودية شاهدة على مشاركة 85 متسابقًا يشاركون للمرة الأولى في السباقات.

وينطلق الرالي من جدة، ثم تسير الفِرَق لمسافة 752 كيلو مترًا عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كيلو متر عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى نيوم المستقبلية؛ حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400 متر. ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كيلو مترًا خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، ثم يجب عليهم اختبار قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.

ويحصل المتسابقون على يوم راحة في الرياض قبل أن تستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي؛ حيث يقطع المشاركون في طريقهم مسافة قدرها 741 كيلو مترًا، ثم ينعطف مسار السباق تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة، قبل الالتفاف للخلف والمضيّ شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب من خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، لـ"سبق" في حديث سابق أن "رالي داكار السعودية 2020" يعد أول حدث يقام في تاريخ القارة الآسيوية بهذا الحجم، بعد 30 عامًا قضاها الرالي العالمي في إفريقيا، وأمريكا الجنوبية منذ انطلاقته عام 1978م.

وقال لـ"سبق": "الرالي مخصص للسيارات، والدراجات، والشاحنات؛ وهو حدث مهم بالنسبة للمملكة، وأعتبره شخصيًّا نقلة نوعية لرياضة السيارات والدراجات النارية محليًّا ودوليًّا؛ لأنه أكبر حدث، وأشهر رالي في العالم، وتنظيم مثل هذا الحدث الدولي في بلادنا يحقق لنا الفائدة على مختلف الجوانب؛ فالسعودية ستستفيد من هذا الزخم الإعلامي الدولي المصاحب له في تسليط الضوء على حضارتنا، وثقافتنا، وتطور بلادنا، وكذلك فإن المسابقة باسم "رالي داكار السعودية2020" ستفيد في عدة نواحٍ مهمة؛ حيث إن من ضمن محاور رؤية ولي العهد 2030 محورًا عن تنشيط الجانب السياحي، والثقافي السعودي، وجعل السعودية بيئة مستقطبة وجاذبة لجميع النشاطات، والفعاليات الدولية التي تفيد بلادنا والعالم، ومملكتنا -ولله الحمد- غنية بالتاريخ والتراث والمصادر والأفكار والعقول، ونحن بلد كان منغلقًا عن العالم في الفترة الماضية، والآن بعد الانفتاح، وتقديم رؤية إمكانيات المملكة وأهميتها؛ أصبحنا في بؤرة اهتمام العالم، وأصبحنا في وضعنا الطبيعي بين مصافّ الدول الحضارية".

وفي ذات السياق أكد مدير سباق رالي دكار العالمي، سائق السيارات الشهير ديفيد كاستيرا لـ"سبق" في حوار سابق، أن العالم يترقب انطلاق بطولة رالي داكار السعودية 2020 التي تحظى بمتابعة الملايين واهتمام إعلامي دولي كبير، وبمشاركة واسعة من سائقين عالميين مشهورين في هذا المجال. وأوضح أن 13 سائقًا سعوديًّا، إضافة إلى 13 سائقة سيتنافسون للفوز باللقب العالمي.