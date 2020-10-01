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"مرافق" تُعين "الزعبي" رئيسًا تنفيذيًّا للشركة خَلَفا لـ"البوعينين"

يمتلك خبرة تزيد على 25 عامًا في مجال أعمال أنظمة الطاقة الكهربائية وقطاعي النفط والغاز

أصدر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، قرارًا بتعيين المهندس محمد بن بركي الزعبي رئيسًا تنفيذيًّا للشركة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020 خلفًا للمهندس عبدالله بن خليفة البوعينين الذي انتهت فترة رئاسته.

ورحّب رئيس مجلس الإدارة رئيس المجلس المهندس عبدالله السعدان بالمهندس الزعبي كرئيس رابع لشركة "مرافق"؛ مقدمًا له كل الدعم لمواصلة مسيرة العطاء، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها سلفه المهندس البوعينين على مدى سبع سنوات قاد فيها الشركة إلى إنجازات متميزة على المستوى المحلي والعالمي على كل الأصعدة.

من جهته عبّر الزعبي عن امتنانه لشركة "مرافق" مثمنًا ثقة مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق المهندس عبدالله السعدان؛ داعيًا الله أن يوفقه لمواصلة المسيرة.

ويمتلك الزعبي خبرة تزيد على 25 عامًا في مجال أعمال أنظمة الطاقة الكهربائية وقطاعي النفط والغاز؛ حيث تركت خبرته في الخمس عشر سنة الأولى في مجالات التشغيل والصيانة والهندسة الكهربائية عالية الفولطية، كما شغل الزعبي منصب مدير لإدارة أعمال الكهرباء في منطقة الأعمال الشمالية لأرامكو السعودية، وعين الزعبي عضو مجلس إدارة بشركة "مرافق" لثلاثة أعوام، كما شارك في تصميم وتشغيل العديد من المشاريع بما في ذلك برنامج خريص العملاق وبرنامج سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاواط في مبنى برج المديري بالظهران، وأول مشروع توربين لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في مدينة طريف.

والزعبي متخرج بمرتبة الماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة من معهد جورجيا للتقنية في عام 2016 م، وماجستير في هندسة الإنشاء والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1999م، كما حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الأخيرة عام 1993م.

إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه المهندس محمد بن بركي الزعبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مرافق" تُعين "الزعبي" رئيسًا تنفيذيًّا للشركة خَلَفا لـ"البوعينين"
سبق

أصدر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، قرارًا بتعيين المهندس محمد بن بركي الزعبي رئيسًا تنفيذيًّا للشركة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020 خلفًا للمهندس عبدالله بن خليفة البوعينين الذي انتهت فترة رئاسته.

ورحّب رئيس مجلس الإدارة رئيس المجلس المهندس عبدالله السعدان بالمهندس الزعبي كرئيس رابع لشركة "مرافق"؛ مقدمًا له كل الدعم لمواصلة مسيرة العطاء، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها سلفه المهندس البوعينين على مدى سبع سنوات قاد فيها الشركة إلى إنجازات متميزة على المستوى المحلي والعالمي على كل الأصعدة.

من جهته عبّر الزعبي عن امتنانه لشركة "مرافق" مثمنًا ثقة مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق المهندس عبدالله السعدان؛ داعيًا الله أن يوفقه لمواصلة المسيرة.

ويمتلك الزعبي خبرة تزيد على 25 عامًا في مجال أعمال أنظمة الطاقة الكهربائية وقطاعي النفط والغاز؛ حيث تركت خبرته في الخمس عشر سنة الأولى في مجالات التشغيل والصيانة والهندسة الكهربائية عالية الفولطية، كما شغل الزعبي منصب مدير لإدارة أعمال الكهرباء في منطقة الأعمال الشمالية لأرامكو السعودية، وعين الزعبي عضو مجلس إدارة بشركة "مرافق" لثلاثة أعوام، كما شارك في تصميم وتشغيل العديد من المشاريع بما في ذلك برنامج خريص العملاق وبرنامج سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاواط في مبنى برج المديري بالظهران، وأول مشروع توربين لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في مدينة طريف.

والزعبي متخرج بمرتبة الماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة من معهد جورجيا للتقنية في عام 2016 م، وماجستير في هندسة الإنشاء والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1999م، كما حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الأخيرة عام 1993م.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:49 PM

"مرافق" تُعين "الزعبي" رئيسًا تنفيذيًّا للشركة خَلَفا لـ"البوعينين"

يمتلك خبرة تزيد على 25 عامًا في مجال أعمال أنظمة الطاقة الكهربائية وقطاعي النفط والغاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، قرارًا بتعيين المهندس محمد بن بركي الزعبي رئيسًا تنفيذيًّا للشركة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020 خلفًا للمهندس عبدالله بن خليفة البوعينين الذي انتهت فترة رئاسته.

ورحّب رئيس مجلس الإدارة رئيس المجلس المهندس عبدالله السعدان بالمهندس الزعبي كرئيس رابع لشركة "مرافق"؛ مقدمًا له كل الدعم لمواصلة مسيرة العطاء، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها سلفه المهندس البوعينين على مدى سبع سنوات قاد فيها الشركة إلى إنجازات متميزة على المستوى المحلي والعالمي على كل الأصعدة.

من جهته عبّر الزعبي عن امتنانه لشركة "مرافق" مثمنًا ثقة مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق المهندس عبدالله السعدان؛ داعيًا الله أن يوفقه لمواصلة المسيرة.

ويمتلك الزعبي خبرة تزيد على 25 عامًا في مجال أعمال أنظمة الطاقة الكهربائية وقطاعي النفط والغاز؛ حيث تركت خبرته في الخمس عشر سنة الأولى في مجالات التشغيل والصيانة والهندسة الكهربائية عالية الفولطية، كما شغل الزعبي منصب مدير لإدارة أعمال الكهرباء في منطقة الأعمال الشمالية لأرامكو السعودية، وعين الزعبي عضو مجلس إدارة بشركة "مرافق" لثلاثة أعوام، كما شارك في تصميم وتشغيل العديد من المشاريع بما في ذلك برنامج خريص العملاق وبرنامج سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاواط في مبنى برج المديري بالظهران، وأول مشروع توربين لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في مدينة طريف.

والزعبي متخرج بمرتبة الماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة من معهد جورجيا للتقنية في عام 2016 م، وماجستير في هندسة الإنشاء والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1999م، كما حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الأخيرة عام 1993م.

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