أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم.
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أتربة وغبار على "الرياض" تستمر لـ 5 ساعات .. و"الأرصاد" تنبّه
تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم.
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أتربة وغبار على "الرياض" تستمر لـ 5 ساعات .. و"الأرصاد" تنبّهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-12
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
12:24 PM
أتربة وغبار على "الرياض" تستمر لـ 5 ساعات .. و"الأرصاد" تنبّه
تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم.
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