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كتب لغرس التعاليم الإسلامية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب

تناولت في قصصها سيرة الأنبياء والأخلاق الإسلامية الحميدة والأحاديث الشريفة

تعرض دار اليقيتر الأسترالية مؤلفات باللغة الإنجليزية للكاتبة البريطانية زينب ميان، التي تتميّز بغرس التعاليم الدينية في الطفل بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وتناولت في قصصها: سيرة الأنبياء، والأخلاق الإسلامية الحميدة، الأحاديث الشريفة، والسنن التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء، أحاديث للأطفال، بناء أخلاق الأطفال، كيف تخيف الوحوش".

واستعرضت الكاتبة في كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء" قصص الأنبياء بطريقة ممتعة جعلت ميجو شخصية الراوي، وعلي مستمعًا، في حين يروي ميجو القصة، ويستمر علي بطرح أسئلة غالبًا ما تتبادر في ذهن الطفل، ثم تتم الإجابة عنها، وتستمر باقي القصص على ذات النمط.

وفي كتاب آخر سلطت الكاتبة الضوء على الأخلاق الإسلامية الحميدة بسلسلة من 12 قصة تحت عنوان "بناء أخلاق الأطفال"؛ تناولت بها عدة موضوعات؛ منها "الوفاء بالوعود، واحترام الأم، والعمل الجماعي، والتحكم بالغضب، والصدق، والكرم".

أما في كتاب "أحاديث للأطفال" ذكرت الكاتبة الأحاديث وكيف يمكن أن يستخدمها الطفل أو يستفيد منها في حياته اليومية. وفي آخر إصداراتها "كيف تخيف الوحوش" شرحت كيف يمكن للطفل المسلم التغلب على الخوف من الظلمة بالسنن التي يمارسها المسلم قبل النوم.

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كتب لغرس التعاليم الإسلامية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

تعرض دار اليقيتر الأسترالية مؤلفات باللغة الإنجليزية للكاتبة البريطانية زينب ميان، التي تتميّز بغرس التعاليم الدينية في الطفل بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وتناولت في قصصها: سيرة الأنبياء، والأخلاق الإسلامية الحميدة، الأحاديث الشريفة، والسنن التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء، أحاديث للأطفال، بناء أخلاق الأطفال، كيف تخيف الوحوش".

واستعرضت الكاتبة في كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء" قصص الأنبياء بطريقة ممتعة جعلت ميجو شخصية الراوي، وعلي مستمعًا، في حين يروي ميجو القصة، ويستمر علي بطرح أسئلة غالبًا ما تتبادر في ذهن الطفل، ثم تتم الإجابة عنها، وتستمر باقي القصص على ذات النمط.

وفي كتاب آخر سلطت الكاتبة الضوء على الأخلاق الإسلامية الحميدة بسلسلة من 12 قصة تحت عنوان "بناء أخلاق الأطفال"؛ تناولت بها عدة موضوعات؛ منها "الوفاء بالوعود، واحترام الأم، والعمل الجماعي، والتحكم بالغضب، والصدق، والكرم".

أما في كتاب "أحاديث للأطفال" ذكرت الكاتبة الأحاديث وكيف يمكن أن يستخدمها الطفل أو يستفيد منها في حياته اليومية. وفي آخر إصداراتها "كيف تخيف الوحوش" شرحت كيف يمكن للطفل المسلم التغلب على الخوف من الظلمة بالسنن التي يمارسها المسلم قبل النوم.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
06:36 PM

كتب لغرس التعاليم الإسلامية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب

تناولت في قصصها سيرة الأنبياء والأخلاق الإسلامية الحميدة والأحاديث الشريفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعرض دار اليقيتر الأسترالية مؤلفات باللغة الإنجليزية للكاتبة البريطانية زينب ميان، التي تتميّز بغرس التعاليم الدينية في الطفل بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وتناولت في قصصها: سيرة الأنبياء، والأخلاق الإسلامية الحميدة، الأحاديث الشريفة، والسنن التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء، أحاديث للأطفال، بناء أخلاق الأطفال، كيف تخيف الوحوش".

واستعرضت الكاتبة في كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء" قصص الأنبياء بطريقة ممتعة جعلت ميجو شخصية الراوي، وعلي مستمعًا، في حين يروي ميجو القصة، ويستمر علي بطرح أسئلة غالبًا ما تتبادر في ذهن الطفل، ثم تتم الإجابة عنها، وتستمر باقي القصص على ذات النمط.

وفي كتاب آخر سلطت الكاتبة الضوء على الأخلاق الإسلامية الحميدة بسلسلة من 12 قصة تحت عنوان "بناء أخلاق الأطفال"؛ تناولت بها عدة موضوعات؛ منها "الوفاء بالوعود، واحترام الأم، والعمل الجماعي، والتحكم بالغضب، والصدق، والكرم".

أما في كتاب "أحاديث للأطفال" ذكرت الكاتبة الأحاديث وكيف يمكن أن يستخدمها الطفل أو يستفيد منها في حياته اليومية. وفي آخر إصداراتها "كيف تخيف الوحوش" شرحت كيف يمكن للطفل المسلم التغلب على الخوف من الظلمة بالسنن التي يمارسها المسلم قبل النوم.

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