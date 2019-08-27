النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جائزتها 100 ألف ريال.. مسابقة لاختيار أفضل فكرة تطبيق إلكتروني

أطلقتها جامعة الأمير محمد بن فهد لتشجيع الشباب على الابتكار

أطلق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بجامعة الأمير محمد بن فهد، مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية، بهدف تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات.

ويصل مجموع الجوائز المالية للمسابقة إلى ١٠٠ ألف ريال، ويحق مشاركة كل الأفراد من الجنسين والمقيمين، والمؤسسات والشركات في المملكة، والمؤسسات التعليمية بأنماطها ومستوياتها كافة، والأجهزة والإدارات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الحكومية، والمؤسسات والهيئات غير الحكومية.

وتقرّر أن يكون آخر موعد لقبول المشاركات في شهر سبتمبر المقبل، فيما ستعلن أسماء الفائزين في أكتوبر من العام الجاري.

وقال نائب مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي: تهدف مسابقة أفضل فكرة تطبيق إلكتروني، إلى تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات للأجهزة الذكية، وتفعيل واحتضان الطاقات الشبابية المبدعة في مجالات التقنية في المملكة.

وأضاف الدكتور "العنزي" أن مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بالجامعة سيتكفل بتقييم وتقديم الدعم الكامل للتطبيقات الفائزة في هذه المسابقة.

وأشار "العنزي" إلى أن إطلاق هذه المسابقة يستهدف إيجاد واستنباط حلول لمشكلات عدة لخدمة المجتمع على نحو أفضل، واستهداف الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في مجالات عدة، مثل "التعليم، السياحة، المدينة الذكية، الخدمات الطبية، الطاقة، الرعاية الصحية، إدارة الموال، البيئة المستدامة والاتصالات".

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف كذلك الشباب السعودي من الجنسين على مختلف المستويات العلمية والمهنية على حد سواء، وتشمل "طلبة المدارس في المملكة، طلبة الجامعات، المهنيين في مجال البرمجة، وسيكون مكان التنفيذ في مقر الجامعة.

وللتسجيل والاستفسار يمكن زيارة الرابط التالي: http://ptcce.pmu.edu.sa/competition/index.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جائزتها 100 ألف ريال.. مسابقة لاختيار أفضل فكرة تطبيق إلكتروني
سبق

أطلق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بجامعة الأمير محمد بن فهد، مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية، بهدف تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات.

ويصل مجموع الجوائز المالية للمسابقة إلى ١٠٠ ألف ريال، ويحق مشاركة كل الأفراد من الجنسين والمقيمين، والمؤسسات والشركات في المملكة، والمؤسسات التعليمية بأنماطها ومستوياتها كافة، والأجهزة والإدارات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الحكومية، والمؤسسات والهيئات غير الحكومية.

وتقرّر أن يكون آخر موعد لقبول المشاركات في شهر سبتمبر المقبل، فيما ستعلن أسماء الفائزين في أكتوبر من العام الجاري.

وقال نائب مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي: تهدف مسابقة أفضل فكرة تطبيق إلكتروني، إلى تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات للأجهزة الذكية، وتفعيل واحتضان الطاقات الشبابية المبدعة في مجالات التقنية في المملكة.

وأضاف الدكتور "العنزي" أن مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بالجامعة سيتكفل بتقييم وتقديم الدعم الكامل للتطبيقات الفائزة في هذه المسابقة.

وأشار "العنزي" إلى أن إطلاق هذه المسابقة يستهدف إيجاد واستنباط حلول لمشكلات عدة لخدمة المجتمع على نحو أفضل، واستهداف الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في مجالات عدة، مثل "التعليم، السياحة، المدينة الذكية، الخدمات الطبية، الطاقة، الرعاية الصحية، إدارة الموال، البيئة المستدامة والاتصالات".

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف كذلك الشباب السعودي من الجنسين على مختلف المستويات العلمية والمهنية على حد سواء، وتشمل "طلبة المدارس في المملكة، طلبة الجامعات، المهنيين في مجال البرمجة، وسيكون مكان التنفيذ في مقر الجامعة.

وللتسجيل والاستفسار يمكن زيارة الرابط التالي: http://ptcce.pmu.edu.sa/competition/index.aspx

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
04:18 PM

جائزتها 100 ألف ريال.. مسابقة لاختيار أفضل فكرة تطبيق إلكتروني

أطلقتها جامعة الأمير محمد بن فهد لتشجيع الشباب على الابتكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
638

أطلق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بجامعة الأمير محمد بن فهد، مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية، بهدف تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات.

ويصل مجموع الجوائز المالية للمسابقة إلى ١٠٠ ألف ريال، ويحق مشاركة كل الأفراد من الجنسين والمقيمين، والمؤسسات والشركات في المملكة، والمؤسسات التعليمية بأنماطها ومستوياتها كافة، والأجهزة والإدارات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الحكومية، والمؤسسات والهيئات غير الحكومية.

وتقرّر أن يكون آخر موعد لقبول المشاركات في شهر سبتمبر المقبل، فيما ستعلن أسماء الفائزين في أكتوبر من العام الجاري.

وقال نائب مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي: تهدف مسابقة أفضل فكرة تطبيق إلكتروني، إلى تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات للأجهزة الذكية، وتفعيل واحتضان الطاقات الشبابية المبدعة في مجالات التقنية في المملكة.

وأضاف الدكتور "العنزي" أن مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بالجامعة سيتكفل بتقييم وتقديم الدعم الكامل للتطبيقات الفائزة في هذه المسابقة.

وأشار "العنزي" إلى أن إطلاق هذه المسابقة يستهدف إيجاد واستنباط حلول لمشكلات عدة لخدمة المجتمع على نحو أفضل، واستهداف الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في مجالات عدة، مثل "التعليم، السياحة، المدينة الذكية، الخدمات الطبية، الطاقة، الرعاية الصحية، إدارة الموال، البيئة المستدامة والاتصالات".

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف كذلك الشباب السعودي من الجنسين على مختلف المستويات العلمية والمهنية على حد سواء، وتشمل "طلبة المدارس في المملكة، طلبة الجامعات، المهنيين في مجال البرمجة، وسيكون مكان التنفيذ في مقر الجامعة.

وللتسجيل والاستفسار يمكن زيارة الرابط التالي: http://ptcce.pmu.edu.sa/competition/index.aspx

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,489
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,163
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,123
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,411

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة